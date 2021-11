Schlieren Stadtrat passt Gastarife an: Standardprodukt wird fast 50 Prozent teurer Die Einkaufspreise für Gas sind gestiegen. In naher Zukunft soll es nicht besser werden.

Das Kochen am Gasherd geht dieses Jahr ins Geld. Manuela Jans

Gaskonsumenten müssen tiefer ins Portemonnaie greifen. Der Schlieremer Stadtrat passt per 1. Januar 2022 die Tarife an. Er erhöht die Preise für das Standardprodukt um 47,6 Prozent.

Besser sieht es in Sachen Biogas aus. Da in Europa genügend Biogas produziert werde, um den Schweizer Bedarf zu decken, könne der Biogaspreis um durchschnittlich 37,5 Prozent gesenkt werden, heisst es im Bericht des Stadtrats.

Stadtrat: «Die Einkaufspreise sind stark gestiegen»

Den Zuschlag begründet der Stadtrat so: «Die Einkaufspreise für Erdgas sind seit April 2020 stark gestiegen.» In naher Zukunft soll es nicht besser werden: «Die Preisprognosen für 2022 gehen von einem weiter steilen Anstieg aus.»

Die aktuellen Schwankungen im Gasmarkt würden derzeit über das übliche Mass hinausgehen, schreibt der Stadtrat in seinem jüngsten Beschluss. Und deshalb sei eine Anpassung der Tarife unumgänglich.