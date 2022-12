Schlieren Stadtrat passt Vertrag mit Spitalverband Limmattal über Sandbühl-Verkauf nachträglich an Grund für die Vertragsanpassung sind Verzögerungen bei einem mit dem Verkauf verbundenen Projekt: dem Bau des neuen Alterszentrums beim Stadtpark.

Das Alterszentrum Sandbühl hat die Stadt Schlieren mitsamt der umliegenden Parzellen für 15,4 Millionen Franken an den Spitalverband Limmattal verkauft. Die Übergabe steht noch bevor. Florian Schmitz (10. August 2022)

Der Bau des neuen Alterszentrums «Wohnen am Stadtpark» in Schlieren verzögert sich. Und das hat Auswirkungen auf ein anderes Geschäft. Es geht um den Verkauf der Liegenschaft Sandbühl, in der das heutige Alterszentrum beherbergt ist. Dieses soll durch den Neubau am Stadtpark ersetzt werden.

Das Volk bewilligte am 17. November 2019 mit einem Ja-Anteil von 61,3 Prozent den vom Stadtrat beantragten Verkauf des Sandbühls inklusiv umliegender Parzellen für 15,4 Millionen Franken an den Spitalverband Limmattal. Der Stadtrat begründete seinen damaligen Antrag damit, dass weder die Liegenschaft noch die zugehörigen Parzellen den Anforderungen an ein modernes Alterszentrum entsprechen würden. Und damit seien sie für die Stadt auch nicht von strategischer Bedeutung. Der Ersatz des Alterszentrums durch einen Neubau im Stadtzentrum war damals schon geplant.

Damit die Veräusserung zu Stande kommen konnte, musste aber auch noch die andere Partei ihr Einverständnis erklären. Und das tat sie mit einer beachtlich hohen Zustimmung: Ein Jahr später, am 29. November 2020, genehmigten die Gemeinden des Spitalverbands Spital Limmattal den Kauf von Liegenschaft und Land an einer Volksabstimmung mit 87,1 Prozent Ja-Anteil.

Neues Alterszentrum kann erst ein Jahr später bezogen werden

Wie der Stadtrat nun in einem aktuellen Beschluss schreibt, musste er nun den ursprünglichen Kaufvertrag anpassen. Dies, weil der Ersatzneubau «Wohnen am Stadtpark» nicht wie geplant – und im Vertrag auch so vorgesehen – spätestens Ende Januar 2026 bezogen werden kann, sondern voraussichtlich erst Ende 2026.

Am 24. Oktober des laufenden Jahres hat das Schlieremer Gemeindeparlament mit 25 zu 3 Stimmen einen Kredit von 44,3 Millionen Franken für den Bau des neuen Alterszentrums bewilligt. Die Volksabstimmung über das Geschäft soll am 12. März 2023 stattfinden. Der Baubeginn ist auf Herbst 2024 geplant.

Auf dieser Brache bei der Badener- respektive Ringstrasse soll das neue Alterszentrum «Wohnen am Stadtpark» erstellt werden. Lukas Elser (25. Oktober 2022)

Und wie dem Beschluss des Schlieremer Stadtrats zu entnehmen ist, hat die Stadt Schlieren nun theoretisch sogar drei Jahre mehr Zeit für die Übergabe des Sandbühls. Denn im angepassten Vertrag heisst es jetzt, dass die Übergabe des Grundstücks an den Spitalverband Limmattal spätestens bis Ende Januar 2029 zu erfolgen hat.

Musste in den Ausstand treten beim aktuellen Geschäft: Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP). Severin Bigler (21. Dezember 2022)

Der Stadtrat betont in seinem Beschluss die Wichtigkeit des Geschäfts. So seien beide Vertragsparteien weiterhin am Geschäft interessiert. Und er schreibt: «Der Stadtrat ist nach wie vor überzeugt, dass der Verkauf des Sandbühls an den Spitalverband und den Kauf durch den Spitalverband für beide Parteien ein sinnvolles Geschäft ist, von dem alle Beteiligten profitieren werden.» Das Verkaufsgeschäft, über das das Volk im November 2019 abgestimmt hatte, war im Vorfeld der Abstimmung kontrovers diskutiert worden. Eine Anmerkung am Rande: Beim aktuellen Stadtratsbeschluss ist Markus Bärtschiger (SP) in den Ausstand getreten. Der Stadtpräsident ist nämlich gleichzeitig Präsident des Verwaltungsrats des Spitalverbands Limmattal.