Schlieren Stadtrat erkennt das Littering-Problem, verweist aber auf die begrenzten Ressourcen Olivia Boccali (Mitte) stört sich an Littering und illegalen Mülldeponien. In seiner Antwort auf ihre Kleine Anfrage bestätigt der Stadtrat, dass das Problem seit der Pandemie zugenommen hat.

Wenn man sein Sofa nicht mehr will, stellt man es einfach an den Strassenrand – ganz nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Das Problem besteht auch in Schlieren. Themenbild / Archiv

Der Schlieremer Stadtrat würde gerne etwas gegen Littering tun. Doch bräuchte er dazu auch mehr Ressourcen. So könnte man die Antwort des Stadtrats auf einen Vorstoss von Parlamentarierin Olivia Boccali (Mitte) zusammenfassen.

Boccali hat im November eine Kleine Anfrage zum Thema illegale Abfallentsorgung eingereicht. Darin beanstandet sie, dass in Schlieren vermehrt ungebrauchte Gegenstände und Abfälle an den Strassenrand gestellt würden. Vom Stadtrat forderte sie einen Lösungsvorschlag für das Problem.

In der mittlerweile vorliegenden Antwort schreibt der Stadtrat:

«Es bleibt abschliessend festzuhalten, dass es zwar Optionen gäbe, um noch mehr gegen Abfälle und Littering zu unternehmen, dazu aber ein deutlicher Ausbau an Stellen bei der Stadtpolizei und dem Bereich Werke, Versorgung und Anlagen notwendig wäre.»

Der Stadtrat schreibt, dass man an neuralgischen Plätzen die Polizeipatrouillen verstärkt habe. Er setzt Boccali aber auch über die ihm zur Verfügung stehenden Mittel in Kenntnis: «Diese Tätigkeiten könnten ausgebaut werden. Dafür müssten jedoch bei der Stadtpolizei die personellen Ressourcen erhöht werden.»

Stadtrat über Littering: «Ein unerfreuliches Thema»

Im Grundsatz gibt der Stadtrat Boccali recht: Unsachgemässe Entsorgungen hätten seit der Pandemie zugenommen und sie seien in Schlieren und den umliegenden Gemeinden «ein unerfreuliches Thema». Er gibt aber auch zu bedenken, dass das Problem auch eine Folge des Bevölkerungswachstums sei.

Der Stadtrat weist weiter darauf hin, dass man die Verursacher nur dann zur Kasse bitten kann, wenn auch ihre Namen bekannt seien. Wisse man nicht, von wem der Abfall stamme, suche man bei den abgestellten Gegenständen nach Hinweisen, die Rückschlüsse auf deren ursprünglichen Besitzer geben könnten. Anschliessend würden die Daten an die Polizei weitergeleitet, damit eine Anzeige eingereicht werden könne.

Die Behörden seien allerdings nur dann zum Einschreiten befugt, wenn die Abfälle auf öffentlichem Grund deponiert worden seien. Stünden sie auf einem privaten Vorplatz, könnten Betroffene den Fall einzig der Polizei melden. Nur bei grösseren Überbauungen könne die Liegenschaftenverwaltung die Stadt ermächtigen, den Abfall einzusammeln. In diesem Fall würden die Kosten für die Entsorgung den Mietern in Rechnung gestellt.

Schliesslich zählt der Stadtrat auch noch auf, was er in der Vergangenheit bezüglich Littering bereits unternommen hat. Er hat beispielsweise einen Stadtmelder eingeführt und ausgebaut, Clean-Up-Days durchgeführt oder Anti-Littering-Plakataktionen organisiert.

Massnahmen reichen offenbar nicht, findet Boccali

Parlamentarierin Boccali ist mit der Antwort des Stadtrats grundsätzlich zufrieden. «Der Stadtrat sieht die Problematik und den Handlungsbedarf in Sachen Littering.» Allerdings werde aus seiner Antwort auch klar, dass die bisherigen Massnahmen nicht genügten. Sie wird deshalb mit den anderen Mitgliedern ihrer Partei besprechen, welche zusätzlichen Massnahmen gefordert werden könnten. Falls dafür zusätzliche Gelder gesprochen werden müssten, so nehme sie dies in Kauf:

«Denn für die Standortförderung ist eine abfallfreie Stadt wichtig.»

Der Stadtrat hat in der jüngsten Vergangenheit bei Beanstandungen immer wieder darauf verwiesen, dass weitere Massnahmen zwar möglich seien, dafür aber mehr Ressourcen bereitgestellt werden müssten.

In jüngster Zeit hat der Stadtrat die Verwaltung in bestimmten Bereichen ausgebaut. Im Parlament wird er dafür immer wieder von Politikern wie Markus Weiersmüller (FDP) kritisiert. Auch bei der vergangenen Budgetdebatte waren die in den Augen der bürgerlichen Politiker zu hohen Ausgaben ein Thema. Um dem Stadtrat zu zwingen, den Gürtel enger zu schnallen, lehnte das Parlament dann auch die beantragte Erhöhung des Steuerfusses von 111 auf 116 Prozent ab.