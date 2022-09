Schlieren Stadtrat beantragt 1,93 Millionen Franken für die Sanierung der Schule Kalktarren Das über 50-jährige Schulhaus soll für 26 Millionen Franken umfassend saniert werden. Bevor es dazu kommt, muss das Parlament das nötige Geld für die Planung bewilligen.

Die Schule Kalktarren in Schlieren wurde 1970 in Betrieb genommen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Schulanlage immer wieder teilsaniert. Lukas Elser

Der Schlieremer Stadtrat möchte das über 50 Jahre alte Schulhaus Kalktarren sanieren. Nachdem er in diesem Winter eine Planungskommission für das Projekt gebildet hatte, beantragt er nun dem Gemeindeparlament einen Projektierungskredit von 1,9 Millionen Franken für die detaillierte Ausarbeitung des Vorhabens. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat allerdings das Volk. Es wird später über den Baukredit abstimmen - und gegen den Projektierungskredit könnte es zudem das fakultative Referendum ergreifen.

Seit 1989 wurde die Schulanlage immer wieder renoviert, jedoch nur in Teilen. Jüngstes Beispiel: 2021 hatte der Stadtrat einen Kredit von 200’000 Franken für die Erstellung von neuen Kopierräumen genehmigt. In den Jahren davor wurden unter anderem Fenster, das Dach, verschiedene WCs und die Aufzugsanlage erneuert und verschiedene Innenausbauten vorgenommen. Insgesamt hat die Stadt seit dem Bezug des Schulhauses 18 Millionen Franken in dieses investiert.

Wärmedämmung, Erdbebenschutz und Fotovoltaikanlage

Die nun anstehende Gesamtsanierung sieht unter anderem die Erneuerung der Gebäudehülle in Sachen Wärmedämmung, den Ersatz von Fenstern, Mobiliar, Schulküchen, Lüftungsanlagen sowie von Böden und Aussen­belägen vor. Ebenso sollen Erdbebenschutzmassnahmen vollzogen, Sanitärleitungen erneuert und vier zusätzliche Klassenzimmer geschaffen werden. Und die Installation einer Fotovoltaikanlage soll geprüft werden.

Auch die Beläge der Aussenanlage sollen ersetzt werden. Lukas Elser

Der Stadtrat macht in seinem Beschluss auch bereits eine erste Kostenschätzung für das Gesamtprojekt. Der Baukredit soll sich auf total 26 Millionen Franken belaufen, dies bei einer möglichen Abweichung von 25 Prozent. Das entspricht fast der Summe, die man ursprünglich für das Schulhaus bezahlt hatte: So kostete der 1970 bezogene Neubau 27 Millionen Franken, wobei weitere 3 Millionen Franken für den Landerwerb bezahlt worden waren.

In den vergangenen Jahren hat der Stadtrat bereits 375'000 Franken für eine Machbarkeitsstudie für das aktuelle Vorhaben bewilligt. Diese habe ergeben, so der Stadtrat, dass ein Neubau nicht angebracht sei, weil die Baustatik und Raumaufteilung immer noch gut und die Kosten für einen Neubau «unverhältnismässig hoch» ausfallen würden.

2027 soll das Projekt fertig sein

Und so sieht aktuell der Zeitplan aus: Den Projektierungskredit will der Stadtrat dem Parlament noch dieses Jahr vorlegen, den Baukredit ein Jahr später. In zwei Jahren soll dann die Volksabstimmung über den Baukredit erfolgen. Beim Baustart wird das erste Semester 2025 anvisiert. Die Umsetzung wird voraussichtlich bis 2027 dauern.

Blick vom Schlieremer Berg her kommend auf Schlieren, im Vordergrund das Schulhaus Kalktarren. Severin Bigler

Die Stadt Schlieren trieb in der jüngsten Vergangenheit mehrere Schulsanierungsprojekte voran. So liess der Stadtrat beispielsweise die Beleuchtung des Schulhauses Zelgli für knapp 350'000 Franken erneuern. Und für rund 3 Millionen Franken liess die Stadt einen neuen Doppelhort bei der Schule Hofacker erstellen. Weitere 150'000 Franken sprach der Stadtrat schliesslich für einen neuen Pausenplatz beim Hofacker.