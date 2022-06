Schlieren Die Büsche mussten wegen eines Unfalls weg – Stadtrat antwortet auf Anfrage von Hanna Locherer Mitten in der Brutzeit wurden an der Uitikonerstrasse Büsche bei einem Bach entfernt. Die Schlieremer Stadtregierung sagt nun, wieso die Aktion nicht zu einem fürs Tierwohl idealeren Zeitpunkt stattfand.

Hanna Locherers (GLP) erster Vorstoss wurde nun vom Stadtrat beantwortet. zvg

Der Kanton hat zu Gunsten der Sicherheit und zu Lasten der Natur entschieden. So lässt sich die Antwort des Schlieremer Stadtrats auf eine Kleine Anfrage von Hanna Locherer (GLP) vom 22. April zusammenfassen. Die im Februar neu gewählte Parlamentarierin zeigt sich in ihrem ersten Vorstoss besorgt über die Entfernung von Büschen, die sich «direkt am Bach» befunden hatten. Die Stelle, auf die sie sich bezieht, liegt an der Uitikonerstrasse an der Ecke gegenüber der Trublerhütte.

Etwas unterhalb davon verläuft der von Locherer genannte Bach ab dem Bahndamm, über lange Strecken unterirdisch eingedolt, bis er nahe des Goldschlägiplatzes als Rietbach wieder zutage tritt – und dann in die Limmat fliesst.

Vom Stadtrat wollte Locherer wissen, weshalb die Aktion im April, mitten in der Laich-, Brut- und Aufwachzeit von Amphibien, Vögeln und Igeln durchgeführt worden sei. Locherer befürchtet, dass man dadurch die Tiere ihres Lebensraums beraubt habe.

Stadtrat: Dringender Handlungsbedarf

In der Zwischenzeit hat der Stadtrat Locherers Anfrage beantwortet. Die Rodung begründet er so: «Nach einem Unfall, an dem ein Postauto und ein Velofahrer beteiligt waren, wurde festgestellt, dass die Sichtzone nicht vollumfänglich freigehalten war. Dieses Risiko musste umgehend behoben werden, um weitere Unfälle möglichst zu vermeiden.» Weiter sei auch die Sichtweite beim Fussgängerübergang auf der Höhe Champweg unzureichend gewesen. Deshalb habe man den Mangel auch dort behoben.

Und in diesen Umständen liegt gemäss Stadtrat auch die Antwort auf die Frage nach dem Zeitpunkt für die Rodung: Grundsätzlich würden solche «Sicherheitsschläge» bis spätestens im Februar vorgenommen, damit brütende Vögel nicht gestört würden, schreibt der Stadtrat. In diesem Fall habe man aber sofort reagieren müssen.

«In einer Konstellation wie dieser gilt es, die verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen.»

Der Stadtrat unterstreicht aber, dass in Fällen wie diesen, wo die Vogelschutzinteressen weniger hoch gewichtet würden, die Vogelschutzfachstelle BirdLife miteinbezogen werde. Da es sich bei der Uitikonerstrasse um eine Kantonsstrasse handelt, hat die Massnahme das kantonale Tiefbauamt durchgeführt.