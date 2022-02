Schlieren Stadtkanzlei ist auch 2022 auf Springereinsätze angewiesen Die Schlieremer Stadtkanzlei sei unterdotiert, hält der Schlieremer Stadtrat fest. Im Laufe des Jahres soll sich die Situation aber entspannen.

Die von extern eingekauften Mitarbeitenden kosten die Stadt Schlieren einiges. Severin Bigler

2021 sei die Stadtkanzlei von Schlieren unterdotiert gewesen, schreibt der Stadtrat in einem aktuellen Beschluss. «Es fehlte zeitweilen an Personal im Umfang von bis zu 150 Stellenprozenten. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich bei längeren krankheitsbedingten Ausfällen», heisst es weiter. «Um fristgebundene übergeordnet vorgeschriebene Aufgaben erledigen zu können, musste während des gesamten Jahrs ein Springereinsatz erfolgen.» Die personellen Ressourcen in variierendem Pensum von 40 bis 90 Prozent seien bei der Steinmann und Partner AG aus Volketswil eingekauft worden.

Das kostete 2021 unbudgetierte 150'000 Franken. 2022 sei mit wiederum unbudgetierten Kosten von höchstens 50'000 Franken zu rechnen, führt der Stadtrat aus. Es handle sich um gebundene Ausgaben. Die Mehrausgaben hätten teils kompensiert werden können, da Stellen unbesetzt waren, was zu tieferen Lohnkosten führe.

Per Oktober 2021 habe eine 70-Prozent-Stelle als Stadtkanzlei-Sachbearbeiter besetzt werden können. Die 80-Prozent-Stelle als Stadtschreiberin-Stellvertreterin und Parlamentssekretärin werde per 1. April 2022 besetzt.