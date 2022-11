Schlieren Stadt will nun prüfen lassen, wie das Stadtzentrum mit Fernwärme der Limeco geheizt werden kann – und erarbeitet eine Netto-null-Strategie Der Stadtrat Schlieren spricht Geld für mehr Energieberatung und lässt die Energieplanung überarbeiten.

Der Schlieremer Stadtrat bemüht sich um eine bessere Energiebilanz. Sandra Ardizzone (Schlieren, 23. Februar 2022)

Der Schlieremer Stadtrat hat zum Thema Energie neulich zwei Beschlüsse gefällt. Erstens hat er das Konzept externe Energieberatung genehmigt und in Kraft gesetzt. «Im Zusammenhang mit der Energiewende tritt die Bevölkerung vermehrt mit Energiefragen an die Stadt. Die Energiekommission ist überzeugt, dass die Schlieremer Bevölkerung auf diesem Weg abgeholt und begleitet werden soll, und baut die Energieberatung dafür aus», schreibt der Stadtrat in seinem Beschluss. Er ist bereit, dafür Geld auszugeben: Für das laufende Jahr hat er einen Zusatzkredit von 8000 Franken gesprochen. Weitere 18'000 Franken für Beraterstunden im kommenden Jahr wurden ins Budget 2023 aufgenommen.

Erste Beratung ist gratis und dauert maximal 30 Minuten

Die Bevölkerung und ortsansässige Unternehmen können eine kostenlose Energieerstberatung von maximal 30 Minuten in Anspruch nehmen. In dieser Zeit sollen sich die Bedürfnisse zeigen, aufgrund derer die energieberatende Stelle dann ein weiteres Vorgehen vorschlage. Dies könne zum Beispiel eine kostenlose «Impulsberatung erneuerbar heizen» durch einen akkreditierten Energieberater sein, wie der Stadtrat ausführt. «Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Energieberatern mit unterschiedlichen Fachgebieten wird der Kunde professionell und effizient beraten», ist sich der Stadtrat sicher.

Zweitens hat der Stadtrat 60'000 Franken für die Überarbeitung der städtischen Energieplanung in Aussicht gestellt. 15'000 Franken hat er jetzt als Zusatzkredit fürs laufende Jahr bewilligt und 45'000 werden ins Budget 2023 aufgenommen. Der Stadtrat begründet diese Massnahme unter anderem mit den aktuellen Treibhausgas­reduktionszielen Netto-null bis 2050 (Bund) und Netto-null bis 2040 (Kanton Zürich).

Die Stadt Schlieren erarbeitet eine Netto-null-Strategie

Auf die Stadt Schlieren bezogen, schreibt der Stadtrat: «Im Rahmen der letzten Rezertifizierung als Energiestadt wurde deutlich, dass eine zielgerichtete Umsetzung von künftigen Massnahmen auch auf städtischer Ebene eines beschlossenen Zielpfads bedarf.» Hierzu diene die Netto-null-Strategie, welche sich derzeit in Erarbeitung befinde. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr wurde der Stadt Schlieren das Energiestadt-Gold-Label verliehen.

Nun braucht es auch eine neue Gasstrategie

Die Erreichung des Netto-null-Ziels bedinge auch eine Aktualisierung der 2015 beschlossenen Gasstrategie, heisst es weiter. Die jüngsten Entwicklungen zeigten zudem, dass die Abhängigkeit von aus dem Ausland stammenden Energieträgern auch mit Risiken hinsichtlich der Versorgungssicherheit verbunden sei. Die Gasstrategie werde, basierend auf der Netto-null-Strategie und dem noch zu überarbeitenden Energieplan, definiert.

Laut Stadtrat müssen auch die Potenziale und der Kältebedarf unter Berücksichtigung der Siedlungsentwicklung aktualisiert werden. Auch müsse mit den in Schlieren tätigen Energieversorgern – die stadteigene Gasversorgung, die EKZ, die EWZ und die Limeco – die Zukunftspläne ihrer Verbunde besprochen werden.

Auch das Stadtzentrum soll Limeco-Fernwärme erhalten

Im Beschluss schreibt der Stadtrat auch, dass das Stadtzentrum «eine gute Wärmebedarfsdichte» aufweise, «welche auch längerfristig ausreichend hoch ist, um eine Wärmeversorgung im Verbund wirtschaftlich zu betreiben». Hier sei daher eine «Machbarkeitseinschätzung bezüglich Wärme- und Kältebedarf durchzuführen». Die Idee ist, das Schlieremer Stadtzentrum künftig mit Fernwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage der Limeco in Dietikon zu versorgen. Noch ist das Zentrum nicht dem Limeco-Netz angeschlossen.