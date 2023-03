Schlieren Stadt rechnete mit Minus von 8,7 Millionen Franken – und ist nun 5,5 Millionen Franken im Plus Der Stadtrat präsentiert eine Rechnung, die um 14,2 Millionen Franken besser ausfällt als erwartet. Die Stadt Schlieren sparte insbesondere bei den Personalkosten.

Die Stadt Schlieren präsentiert eine viel bessere Erfolgsrechnung als erwartet. Severin Bigler

(27. Januar 2023)

Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Schlieren schliesst in der Erfolgsrechnung insgesamt um 14,2 Millionen Franken besser ab als erwartet. In der Rechnung steht ein Aufwand von 186,3 Millionen Franken einem Ertrag von 191,8 Millionen Franken gegenüber. Im Budget war es dagegen noch ein Aufwand von 177,2 Millionen Franken und ein Ertrag von 168,5 Millionen Franken. Und damit verwandelt sich das einstige Minus von 8,7 Millionen Franken im Budget in ein Plus von 5,5 Millionen Franken in der Rechnung.

Gemäss Stadtrat kam es insbesondere beim Gaseinkauf zu höheren Ausgaben, konkret 8,7 Millionen Franken. Zu Mehreinnahmen habe unter anderem die Gaspreiserhöhung (7,3 Millionen Franken), der höhere Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich (4,9 Millionen Franken), die höheren Steuern der natürlichen Personen (2,7 Millionen Franken) sowie die höheren Grundstückgewinnsteuern (4,6 Millionen Franken) geführt.

Personalaufwand nicht so hoch wie erwartet

Weiter hatte die Stadt 2,3 Millionen Franken weniger Personalkosten. Dies, weil einige Stellen nicht oder nur mit Verzögerung hätten besetzt werden können. Die Kosten für die Pflegefinanzierung seien dagegen um 1,1 Millionen Franken gestiegen. Und die Erhöhung der Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen mit Schutzstatus S habe zu einem höheren Betreuungsaufwand durch die Asylorganisation Zürich (AOZ) geführt, dieser schlug mit 700'000 Franken mehr zu Buche.

Auch Investitionen tätigte die Stadt weniger als geplant. Da sich verschiedene Sanierungs- und Bauprojekte verzögerten, konnte sie nur die Hälfte der Projekte umsetzen und gab damit statt der budgetierten 19,8 Millionen Franken nur 10 Millionen Franken aus. Die grösste Investition im Bereich Hochbau betraf den Neubau des Doppelhorts Hofacker mit über 2,5 Millionen Franken.