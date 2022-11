Schlieren Stadt kauft neue Strassenkehrmaschine mit Elektro-Antrieb für 240 000 Franken Der Schlieremer Stadtrat hat eine gebundene Ausgabe in der Höhe von 240'000 Franken bewilligt, um eine neue Strassenkehrmaschine mit elektrischem Antrieb zu beschaffen, wie er mitteilt.

Schlieren erhält eine neue Strassenkehrmaschine. zvg

Die bisherige Strassenkehrmaschine «MFH CS 250» sei seit sechs Jahren fast täglich im Einsatz und überschreite demnächst die erwartete Nutzungsdauer von 8000 Betriebsstunden. Für den Ersatz der bestehenden Maschine wurde gemäss den städtischen Vorgaben ein Fahrzeug mit E-Antrieb evaluiert. «Voraussetzung für die Beschaffung eines elektrischen Fahrzeugs ist, dass dieses bereits in einer anderen Stadt erfolgreich im Einsatz ist», so der Stadtrat. Dies ist bei der neuen Maschine offenbar der Fall.

Die Stadt hatte vier Anbieter eingeladen, eine Offerte einzureichen, zwei davon reichten eine Offerte ein. Jene der Firma Bucher Municipal AG aus Niederweningen sei die einzige, die alle aufgestellten Eignungskriterien erfülle, so der Stadtrat weiter. Beim gewählten Modell handelt es sich um den «CityCat V20e». Die nun getätigte Ausgabe ist bereits im Budget 2022 mit einem Betrag in der Höhe von 330'000 Franken vorgesehen. Es wurde nun also etwas günstiger als geplant.