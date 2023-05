Schlieren Stadt ist bereit, mehr Kurse zu Smartphones anzubieten – wenn dies genug Senioren wünschen Der EVP-Parlamentarier Bashkim Maliqi wollte wissen, ob es in Schlieren Digitalisierungskurse für Ältere gibt. Nun hat der Stadtrat geantwortet.

Gemeindeparlamentarier Bashkim Maliqi (EVP) fordert, dass in Schlieren generationenübergreifende Computer- und Smartphonekurse eingeführt werden. Bild: Colin Frei/Archiv

In der Stadt Schlieren gibt es bereits verschiedene Kurse, in denen Senioren den Umgang mit digitalen Geräten lernen. Darauf weist der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Bashkim Maliqi hin.

Der Schlieremer EVP-Parlamentarier hatte in seinem Vorstoss vorgeschlagen, dass die Stadt «kostenlose Basiskurse» anbietet, die älteren Personen die Verwendung digitaler Technologien näherbringt. Denn für ihn ist klar: «Unser Lebensumfeld wird Tag für Tag ein Stück weit digitaler. Wer seinen Alltag weiterhin unabhängig und selbstbestimmt meistern möchte, muss mit dem Smartphone, dem Tablet, dem PC und dem Internet vertraut sein.» Daher machte sich Maliqi Sorgen um diejenigen Personen, die mit solchen Technologien überfordert sind.

Pro Senectute und Caritas haben Angebote

Wie nun der Stadtrat in seiner Antwort auf Maliqis Vorstoss schreibt, bietet zum Beispiel die Ortsvertretung der Pro Senectute den «Digital Coach» an. Dieser hilft älteren Personen bei der Installation und Bedienung von Mobiltelefonen, Notebooks und Druckern. Die Beratung finde jeweils bei den Kunden zuhause statt und wird auf Stundenbasis abgerechnet.

Die Pro Senectute hat es gemäss dem Stadtrat auch schon mit einem Gruppenworkshop für Senioren versucht. Aber: «Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden derart unterschiedliche Bedürfnisse hatten, dass sich die Informationen nicht sinnvoll bündeln liessen.» Darum wurde dieses Gruppenangebot wieder abgeschafft.

Ein kostenloses Angebot bietet die Caritas mit der sogenannten Lernstube. Senioren können dort Kurse absolvieren, bei denen sie Hilfe zu Computern und Handybenutzung erhalten.

Zudem weist der Stadtrat darauf hin, dass es auch verschiedene Angebote gibt, mit denen ältere Personen vor Internetkriminalität geschützt werden sollen. Der Stadtrat verweist auf die Fachstelle Seniorenschutz der Kantonspolizei Zürich. Auch die Stadtpolizei Schlieren sei diesbezüglich geschult und könne Seniorinnen und Senioren beraten. Und die Seniorengruppe Abigsunne führe zusammen mit der Alterskommission der Stadt am 21. November eine kostenlose Veranstaltung zum Thema Trickdiebstahl, Gefahren im Internet und Gewalt im Alter.

Bashkim Maliqi vermisst ein generationenübergreifendes Projekt

Auf Anfrage sagt nun Bashkim Maliqi, dass er sich über das vorhandene Angebot zur Unterstützung der älteren Bürger und Bürgerinnen freue. Doch er hätte sich noch etwas mehr gewünscht. So erwähnte er in seiner Kleinen Anfrage explizit auch generationenübergreifenden Projekte, die man durchführen könnte. Ein solches Angebot führt zum Beispiel der Seniorenrat Dietikon: In Smartphonekursen erklären Dietiker Sekundarschüler den Senioren das Smartphone.

Bashkim Maliqi ist EVP-Gemeindeparlamentarier in Schlieren. zvg

«Ich halte es für wichtig, dass junge Menschen in die Integration älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger in die digitale Welt eingebunden werden und ihnen bei der Nutzung digitaler Bezahloptionen oder anderen technologischen Herausforderungen helfen», meint Maliqi hierzu. Dies komme nicht nur älteren Menschen zugute, sondern führe auch zu einem besseren generationenübergreifenden Zusammenhalt in der Stadt.

Aus Sicht von Maliqi wären solche Angebote eine Win-win-Situation. Denn: «Ältere Menschen können ihre Lebenserfahrungen und ihr Fachwissen an jüngere Generationen weitergeben, während diese ihre neuen Perspektiven und Erkenntnisse einbringen können.»

Der Stadtrat ist neuen Angeboten aber nicht abgeneigt, wie er in seiner Antwort ausführt. «Für den Stadtrat ist denkbar, das Angebot auszubauen, wenn sich eine ausreichende Anzahl an Menschen meldet. Auch für neue Anlässe zeigt sich der Stadtrat offen.» Bisher sei aber kein Bedürfnis nach weiteren Angeboten geäussert worden.