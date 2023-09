Schlieren Stadt hat bis jetzt alle Hackerangriffe unbeschadet überstanden Das schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Daniel Laubi (Mitte).

Sah der Bildschirm eines Mitarbeiters der Stadt Schlieren schon mal so aus? Das wollte Daniel Laubi wissen. Themenbild: Arrow123/www.imago-images.de

Daniel Laubi (Mitte). Bild: zvg

Hacker wurden der Stadt Schlieren bis jetzt nicht zum Verhängnis. Das lässt sich in der Antwort des Stadtrats auf eine Kleine Anfrage von Daniel Laubi nachlesen. Angesichts der zahlreichen Hackerangriffe auf Unternehmen und staatliche Einrichtungen in der Schweiz in jüngster Zeit wollte der Mitte-Gemeindeparlamentarier erfahren, wie es um die Sicherheit der Daten der Stadtverwaltung steht.

Die Antwort des Stadtrats: «Die Stadt Schlieren und insbesondere deren beauftragte Dienstleister sind regelmässigen Cyberangriffen ausgesetzt. Aus diesem Grund sind entsprechende Sicherheitsmassnahmen seit langer Zeit umgesetzt und sie werden in regelmässigen Abständen überprüft. Bis anhin war keine der ausgeführten Attacken erfolgreich.»

Zu den Massnahmen gehören unter anderem die mehrfach täglich vorgenommene Aktualisierung des Antivirusprogramms, die zusätzliche Überwachung der Firewall durch Spezialisten und die regelmässige Sensibilisierung des Personals.

Der Stadtrat behält auch die externen Sicherheitsdienstleister im Blick, wie er versichert. Im offiziellen Wortlaut heisst es so: «Der Stadtrat ist sich bewusst, dass trotz allen Zertifizierungen und vertraglichen Abmachungen mit Dienstleistungsunternehmen die Verantwortung für die Daten bei der Stadt verbleibt. Diese Verantwortung wird wahrgenommen.»