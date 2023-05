Schlieren Stadt führt Rabattsystem für Gasverbraucher ein Weil die Preise auf dem Gasmarkt zurzeit Achterbahn fahren, musste der Stadtrat über die Bücher.

Die Stadt muss beim Gas umdenken. Im Bild: Erdgastanks in Schlieren. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Die Stadt hat ein Problem: Die Gaseinkaufspreise schwanken in der derzeitigen geopolitischen Situation stark und Preisprognosen sind nicht mehr so zuverlässig wie früher. Um die Gastarife nicht ständig anpassen zu müssen und dennoch kurzfristige Preissenkungen an die Endkunden weiter­geben zu können, führt die Stadt nun ein Rabattsystem ein.

Und das funktioniert so: Sinkt der Einkaufspreis für Gas auf kurze Sicht, spricht die Stadt einen ebenfalls kurzfristigen Rabatt aus. Das ist schon geschehen: So erhalten die Schlieremer Gasverbraucher zwischen 1. Juli und 30. September einen Rabatt von 20 Prozent auf den Rohstoff. Dies, weil sich die Situation am Gasmarkt zwischenzeitlich entspannt hat und die Gaseinkaufspreise gesunken sind.

Auch herkömmliche Anpassungen des tatsächlichen Gastarifs wird die Stadt weiterhin vornehmen. Dies aber nur dann, wenn sich eine längerfristige Veränderung des Gaseinkaufspreises abzeichnet.

Gaszähler müssen häufiger abgelesen werden

Der Stadtrat weist in seinem Beschluss auch darauf hin, dass – unabhängig vom neuen System – wegen der allgemeinen Preisschwankungen der Gaszählstand in den Haushalten häufiger abgelesen werden muss, nämlich quartalsweise. Und das ist mit Kosten für die Stadt verbunden. Kosten, die am Ende auf die Schlieremer Gasverbraucher abgewälzt werden müssen. Wie hoch die zusätzlichen Kosten für die einzelnen Anschlüsse ausfallen werden, kann der Stadtrat noch nicht sagen. Er rechnet aber damit, dass pro Quartal wegen des höheren Ableserhythmus Zusatzkosten im vierstelligen Bereich für die Stadt anfallen.

Da das neue Rabatt-System im Zusammenhang mit dem zurzeit volatilen Gasmarkt steht, ist es befristet, nämlich auf die Zeit zwischen 1. Juli 2023 und 31. Dezember 2025.

Die aktuellen Tarife erscheinen auf der Website der Stadt Schlieren, wenn man «Gastarif» in der Suchmaske eingibt.