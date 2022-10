Schlieren Stadt erneuert Wertstoffsammelstelle Feldstrasse für 150'000 Franken Der Schlieremer Stadtrat lässt eine der total zwölf städtischen Sammelstellen ersetzen.

Die Stadt Schlieren investiert in die Erneuerung ihres Abfallwesens. Im Bild ein Unterflurcontainer der Abfallsammelstelle Freiestrasse. Archiv (2008)

Die bestehende, «sehr gut frequentierte» Wertstoffsammelstelle an der Feldstrasse sei 2002 mit vier Halbunterflurcontainern erstellt worden, heisst es in einem Beschluss des Schlieremer Stadtrats. «Sie ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand, hat nach 20 Jahren ihre Nutzungsdauer erreicht und muss daher ersetzt werden.»

Neue Wertstoffsammelstellen werden in Schlieren seit über zehn Jahren mit Unterflurcontainern erstellt, schreibt der Stadtrat weiter. So sei auch dieser Ersatzneubau entsprechend zu realisieren. Geplant sind drei Container für Glas, ein Container für Metall und ein Container für Kleider. Die Nutzungsdauer für die neue Anlage liege bei 33 Jahren. Im ersten Jahr nach Inbetriebnahme fallen Kapitalfolgekosten von rund 5000 Franken an.

Die neue Sammelstelle kostet 150'000 Franken. Im Budget 2022 sind dafür aber nur 130'000 Franken eingestellt. Der Stadtrat hat deshalb zwei Kredite gesprochen, einen von 130'000 Franken und einen Zusatzkredit von 20'000 Franken.