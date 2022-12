Schlieren Stadt erleichtert Bestattungen gemäss den islamischen Regeln Schlieren schliesst sich dem Friedhof Zürich Witikon an. Ein entsprechender Vertrag gilt ab 1. Januar 2023.

Gräber auf dem islamischen Grabfeld des Friedhofs Witikon in Zürich. Keystone

Der Stadtzürcher Friedhof Witikon hat ein Grabfeld für muslimische Verstorbene, das die strengsten Kriterien einer islamischen Begräbniskultur erfüllt. Nicht so dagegen der Friedhof der Stadt Schlieren. Dort sind Bestattungen nach den strengsten islamischen Regeln nicht möglich. Per 2023 wird Schlieren aber mit Zürich zusammenzuarbeiten, um die Situation für ­Personen muslimischen Glaubens zu verbessern. Dies ist einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss des Stadtrats Schlieren zu entnehmen.

Darin heisst es, dass die Vereinigung der Islamischen Organisationen Zürich am 20. Juni 2022 ein Gesuch gestellt habe, dass Schlieren einen Anschlussvertrag mit der Stadt Zürich abschliessen soll, um Verstorbene muslimischen Glaubens auf dem Grabfeld des Friedhofs Witikon beizusetzen. Dies wurde damit begründet, dass in Schlieren kein entsprechendes Grabfeld vorhanden ist. Der Friedhof Zürich Witikon wurde von den Islam-Organisationen als Alternative vorgeschlagen, da er eine muslimische Bestattung «in der Nähe» ermöglichen würde. Diesen Vorschlag hat der Stadtrat nun also für gut befunden. Er hat entsprechend einen Anschlussvertrag genehmigt. Dieser tritt per 1. Januar 2023 in Kraft.

Schlieremerinnen und Schlieremer muslimischen Glaubens können sich künftig einfacher auf dem Friedhof Witikon in Zürich beisetzen lassen. Keystone

Bezüglich Kosten sieht es so aus, dass die Stadt Zürich jeweils für jede Beisetzung Gebühren in Rechnung stellen wird. Schlieren wird davon einen Anteil gemäss kantonaler Bestattungsverordnung übernehmen, den Rest zahlen die Angehörigen. Das läuft laut Stadtrat darauf hinaus, dass für Schlieren kein Mehraufwand im Vergleich zu anderen Bestattungen entsteht.

Wie der Stadtrat in seinem Beschluss ausführt, sei es heute so, dass Angehörige für eine Beisetzung nach dem muslimischen Glauben entweder ein Familiengrab auf dem Friedhof Witikon mieten oder die Rückführung ins Heimatland veranlassen können. Aber: «Beides ist mit sehr hohen Kosten verbunden.» Will heissen: Die Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich ermöglicht Angehörigen trotz geringerer Kosten eine Bestattung gemäss den strengsten Regeln des Islam. Was im Stadtratsbeschluss nicht erwähnt wird, ist, dass sich Personen muslimischen Glaubens durchaus auch auf dem Schlieremer Friedhof beisetzen lassen können, nur werden dabei nicht die strengsten islamischen Regeln eingehalten, wozu eben insbesondere auch ein separates Grabfeld gehört, wo zum Beispiel keine Christen beigesetzt sind. Welche Regeln zwingend sind, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.

2013 plante der Stadtrat auf dem Friedhof Schlieren ein separates Grabfeld für Muslime. Das Parlament stellte sich aber dagegen. Diesen Entscheid respektiert der Stadtrat weiterhin. (deg)