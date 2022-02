Schlieren Die Sommerbeiz darf länger auf der Pischte 52 bleiben, aber sie muss dafür auch zusätzlich in die Tasche greifen Die beliebte Sommerbeiz auf dem Kulturplatz im Zentrum der Stadt Schlieren wird drei weitere Jahre geduldet.

Die Sommerbeiz bei der Pischte 52 wird mitsamt ihren Eisenbahnwaggons für drei weitere Jahre in Schlieren stehen. Severin Bigler

Am 19. Juni 2019 hatte der Stadtrat einen Mietvertrag zwischen der Corona Gastro AG und der Stadt Schlieren für den Betrieb der Sommerbeiz mit den beiden an die alte Wagi-Fabrik erinnernden Eisenbahnwagons auf dem Kulturplatz genehmigt. Der Vertrag begann am 1. August 2019 und war bis 31. Oktober 2022 befristet. Nun hat ihn der Stadtrat um weitere drei Jahre bis am 31. Oktober 2025 verlängert.

Gemäss Stadtrat gab es seit Inbetriebnahme der Sommerbeiz keine Lärmklagen. Der Stadtrat, der das Areal beleben will, begrüsst das Gastroangebot: «Der Stadtrat hält den Gastronomiebetrieb für die ideale Ergänzung zum näheren Umfeld.»

Das Schlierefäscht geniesst Vorrang

Mit dem neuen Vertrag steht der Sommerbeiz eine Fläche von knapp 600 Quadratmetern zur Verfügung. Die Beiz darf jeweils vom 1. April bis

31. Oktober an sieben Tagen pro Woche von 10 bis 24 Uhr geöffnet haben. Falls städtische Festivitäten anstehen, hat die Sommerbeiz das zu akzeptieren:

«Sonderöffnungszeiten sowie Einschränkungen während des Schlierefäschts oder anderen Anlässen von gesamtstädtischer Bedeutung sind entschädigungslos durch die Mieterin zu dulden.»

Interessant ist, dass die Preise mit dem neuen Vertrag steigen. So bezahlt der Betrieb bis Ende des laufenden Vertrags nur 25 Franken pro Quadratmeter an die Stadt. Ab diesem Zeitpunkt steigt der Mietzins: Zuerst um fünf Franken bis 30. April 2024, und anschliessend nochmals um fünf Franken bis 31. Oktober 2025. Begründet wird der Aufschlag im Beschluss nicht. (lue)