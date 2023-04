Schlieren Sollen wegen Krieg und Energiekrise die wirtschaftlichen Pläne der Stadt angepasst werden? Der Schlieremer Gemeindeparlamentarier David Baumann (GLP) möchte vom Stadtrat wissen, ob dessen Wirtschaftsstrategie einer Anpassung bedarf.

Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) im Gespräch mit Sven Leuenberger, Sportchef der ZSC Lions, am 19. Tag der Wirtschaft Schlieren im Start-up-Space Schlieren. Severin Bigler

(22. September 2022)

Muss die Stadt Schlieren ihre Wirtschaftsstrategie angesichts der geopolitischen Lage überdenken? Diese Frage beschäftigt Gemeindeparlamentarier David Baumann. In einer Kleinen Anfrage möchte der GLP-Politiker vom Stadtrat wissen, ob dieser die Handlungsfelder der Wirtschaftsstrategie 2025 in der verabschiedeten Form weiterhin für angemessen hält – oder ob es allenfalls einer Anpassung bedarf.

Gemeindeparlamentarier David Baumann (GLP). zvg

Bei dieser Gelegenheit verlangt er gleich auch eine Zwischenbilanz vom Stadtrat. Insbesondere möchte Baumann vom Stadtrat erfahren, inwieweit dieser die Ziele betreffend juristische Steuerzahler und Arbeitsplätze bereits erreicht hat.

Der Stadtrat hatte am 2. Juni 2021 die Wirtschaftsstrategie 2025 genehmigt. Baumann betont, dass er verstehe, dass «die aktuellen Geschehnisse rund um den Krieg in der Ukraine und deren Folgen für die Energiepreise damals nicht antizipiert werden» konnten. Er weist aber auch darauf hin, dass Unternehmerinnen und Unternehmer in der derzeitigen Lage grundsätzlich besorgt seien – «weshalb gute Rahmenbedingungen seitens der Stadt Schlieren umso wichtiger werden».