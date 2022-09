Schlieren «So geht das»: Manuela Stiefel drückt den Knopf, verabschiedet sich vom Gas und heisst die Fernwärme willkommen Die Stadt Schlieren geht bei der Fernwärme voran. Diese Woche wurde der Anschluss der stadteigenen Liegenschaft an der Rütistrasse mit dem EWZ gefeiert.

Symbolischer Knopfdruck: Die Schlieremer Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) und Christoph Deiss, Leiter EWZ Energielösungen, freuen sich über den Anschluss der Liegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 an die Fernwärme. David Egger / Limmattaler Zeitung

Jetzt ist Ende Feuer, jetzt ist das Gas ­Geschichte. Seit Anfang Monat ist die Liegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 an den Energieverbund Schlieren angeschlossen, bezieht also Fernwärme des Zürcher Klärwerks Werdhölzli über eine Contracting-Lösung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ). Dieser Anschluss wurde am Donnerstagabend mit einem symbolischen Knopfdruck gefeiert. Die Schlieremer Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) und Christoph Deiss, Leiter EWZ Energielösungen, hatten die Ehre, auf den roten Knopf zu drücken.

Bisher hatte sich die Liegenschaft Rütistrasse, die der Stadt Schlieren gehört, auf eine Gasheizung verlassen. Jetzt geht man weg vom Gas. «So geht das, meine Damen und Herren», sagte Stiefel. Die Freude stand ihr ins Gesicht geschrieben. Allerdings, so erklärte sie, sei es immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden, wenn sich die Stadt Schlieren irgendwo vom Gas verabschiedet. Schliesslich sei Schlieren eine eigentliche Gas-Stadt. Stichwort: Gaswerk respektive Gasi. «Wir haben das in der DNA», so Stiefel.

Rund 50 Mieter erhalten nun ökologischere Wärme

Aber von vorne. Man schrieb das Jahr 2014, als die Stadt Schlieren für 12,85 Millionen Franken mit Zustimmung des Gemeindeparlaments die Rütistrasse 12/14 kaufte. Zwei Jahre später kam die Rütistrasse 16/18 hinzu, für weitere 8,2 Millionen Franken. Das waren Liegenschaftskäufe der besonderen Art. Schliesslich ging es nicht darum, Platz für ein Schulhaus, ein neues Stadthaus oder dergleichen zu schaffen. Die Liegenschaft war nicht für eine klassische Aufgabe der öffentlichen Hand gedacht, sondern landete im Finanzvermögen der Stadt. Rund 15'000 Quadratmeter Nutzfläche umfasst die Gewerbeliegenschaft mit ihren rund 50 Mietern. Neben der Stadt Schlieren gibt es auch noch zwei Mitstockwerkeigentümer.

«Wir wollten damals das Haus beleben»,

blickte Stiefel zurück. Das Ziel wurde erreicht. Die Start-up-Szene wurde angelockt, unter anderem ist der Verein Start Smart Schlieren an der Rütistrasse zuhause.

Aber so modern die Unternehmen in der Liegenschaft teils sind, so veraltet war derweil die Energielösung. Die bisherige Gasheizung hatte das Ablaufdatum 2023, nun wurde sie durch die Fernwärme ersetzt.

Und nächstes Jahr kommt auch noch Sonnenstrom dazu

Und damit nicht genug: Mitte nächstes Jahr wird die Stadt in Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) das Dach mit Photovoltaik-Panels zupflastern. 85 Prozent der Energie, die die Anlage auf dem Dach produzieren wird, ist für den Eigengebrauch des Gebäudes eingeplant.

«Das ist vorbildlich, das ist nicht nur Reden, Schreiben und Denken, sondern das ist Entscheiden und Handeln»,

erklärte Stiefel. Und für die Mieter bedeute der Sonnenstrom und die Fernwärme, dass sie in Zukunft kalkulierbare und ziemlich sicher auch gesicherte Energie haben werden.

Auch Christoph Deiss vom EWZ betonte in seiner Rede die Vorbild- und Vorreiterfunktion der Stadt Schlieren. «Schlieren hat schon 2004 zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen. Die Stadt war ein Vorreiter in Sachen Abwärmenutzung», sagte Deiss, der auch darauf hinwies, dass Schlieren noch vor Altstetten angeschlossen wurde; in Zürich fand erst 2018 eine Volksabstimmung statt und 2020 erfolgte der Anschluss. Die Stadt Schlieren hingegen schied schon 2004 das Versorgungsgebiet für ein thermisches Netz aus und das EWZ gewann die Ausschreibung für das Contracting. Ab 2006 floss dann die Abwärme vom Klärwerk Werdhölzli nach Schlieren.

Heute zählt der Energieverbund rund 80 angeschlossene Objekte und zwei Energiezentralen – eine im Postzentrum Mülligen und eine an der Rietbachstrasse 7. Derzeit läuft die Planung einer dritten Energiezentrale, um das System noch leistungsfähiger zu machen. Die Herausforderung ist dabei vor allem, einen Ort zu finden, wo die dritte Energiezentrale gebaut werden könnte. Aktuell läuft eine entsprechende Machbarkeitsstudie, wie Deiss zur «Limmattaler Zeitung» sagte.