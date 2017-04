Als Patrizia Dreyer nach Spielende an ihm vorbeiging, konnte sich Trainer Robert Tonic einen Spruch nicht verkneifen. Sie wisse ja, wo das Tor stehe, meinte er zu seiner Spielführerin. Dreyer lachte und erwiderte: «Marina weiss eben, wo ich hinlaufe.»

Der Dialog der beiden bezog sich auf die entscheidende Szene des Spiels vom Mittwochabend. In der 40. Minute waren die Schlieremerinnen im Angriff als Marina Radulovic mit einem klugen Pass in den Strafraum nicht nur die Aarauer Defensive überwand, sondern auch Dreyer fand. Der Schlieremer Captain stand plötzlich frei vor Laura Schneider und schoss den Ball an der chancenlosen Aarauer Torhüterin vorbei in die Ecke. Die Limmattalerinnen führten, und das gegen Aarau, das in der Nationalliga B an der Tabellenspitze steht.

Dreyers Tor war ein Dämpfer für die Offensivbemühungen der Gäste, die bis zu diesem Zeitpunkt mehr Torgefahr ausgestrahlt hatten. Plötzlich war das Spiel deutlich ausgeglichener, vor allem in der zweiten Halbzeit, als die Schlieremerinnen mit ihren Angriffen die favorisierten Gäste ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten. So hätte Katharina Wistel gleich zweimal einen Querpass in den gegnerischen Strafraum zum wohl vorentscheidenden 2:0 für die Limmattalerinnen nutzen können. Und auch die eingewechselte Hakime Ismaili vergab zweimal allein vor Schneider.