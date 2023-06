Schlieren Schlieren feiert das hohe Alter: Alles Gute zum 90. Geburtstag! Am Mittwoch wurden die Schlieremerinnen und Schlieremer mit Jahrgang 1933 gefeiert. Stadtpräsident Markus Bärtschiger und Stadträtin Songül Viridén haben die Festreden gehalten.

Die Feiernden kamen im Saal der Katholische Kirche Schlieren zusammen. Bild: Severin Bigler

Vor dem Kirchgemeindehaus der St.-Josefs-Kirche in Schlieren herrscht an diesem Vormittag reges Treiben. An einem grossen Tisch steht der Apéro bereit. Eine Frau verteilt Namenskleber. Viele dieser Menschen haben mindestens eine grosse Gemeinsamkeit: Sie wurden oder werden in diesem Jahr 90 Jahre alt.

Denn am Mittwoch waren alle Schlieremerinnen und Schlieremer mit Jahrgang 1933 in den Saal der Katholischen Kirche Schlieren eingeladen, um ihren 90. Geburtstag zu feiern. Gemeinsames Essen inklusive.

Einen Tag zuvor wurde am selben Ort der Jahrgang 1943 gefeiert, also der 80. Geburtstag von vielen Schlieremerinnen und Schlieremern. Organisiert wurden beide Anlässe von der Stadt Schlieren, Pro Senectute und der Reformierten und der Katholischen Kirche in Schlieren.

«Ich freue mich aufs Älterwerden»

Giuseppa Bonfuglio feiert Ende Juli ihren 90. Geburtstag. Bild: Severin Bigler

Eine der Feiernden am Mittwoch war Giuseppa Bonfuglio. «Ich freue mich aufs Älterwerden, weil ich Kinder habe, die zu mir schauen», sagte sie im Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung».

Ebenfalls sein Alter feierte Josef Fuchs. Er sah die ganze Sache pragmatisch: «Mir geht es immer gut, wenn ich gratis zu trinken und zu essen bekomme.»

Josef Fuchs war ebenfalls Gast an der Schlieremer Geburtstagsfeier. Bild: Severin Bigler

Nach dem Apéro nahmen die Geburtstagsfeiernden, deren Begleitungen und Vertreter der verschiedenen Organisatoren das Essen im Saal ein.

SP-Gemeinderat Walter Jucker, Mitglied der Alterskommission Schlieren, machte den Beginn der Reden und zog einen Vergleich: «Von denen, die wir eingeladen haben, sind mehr als die Hälfte erschienen – das ist besser als die Stimmbeteiligung in Schlieren.»

«Sie sind alt»

Nach dem Hauptgang trat Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) vor die Gäste. «Sie sind alt», sagte er. Dann fügte er an: «Seien sie stolz darauf.» Weiter erzählte er verschiedene Anekdoten zum Jahrgang der Feiernden. Beispielsweise, dass der Kabarettist Emil Steinberger auch 1933 geboren wurde.

Zur Unterhaltung traten später die Musiker Soumik Pal und Bruno Sonetto auf. Pal spielte auf der Violine und Sonetto gleich auf drei Instrumenten. Auf der Gitarre, dem Piano und einer sogenannten Handpan – einem Blechklanginstrument, auf dem direkt mit den Händen gespielt wird.

Auch Stadträtin Songül Viridén (GLP), die für das Ressort Alter und Soziales zuständig ist, hielt an diesem Tag eine Rede zum Thema Älterwerden. Sie schloss mit folgenden Worten: «Ich hoffe, Sie können in zehn Jahren Ihren 100. Geburtstag feiern.»

Walter Jucker eröffnete mit seiner Ansprache die Geburtstagsfeier. Severin Bigler

Den Schluss bildete Juckers Dank an alle Helfenden und die Alterskommission. Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Gäste noch länger über alte Zeiten austauschen.

Nächstes Jahr soll wieder gefeiert werden

Während die Feier für die 80-Jährigen seit Jahren Tradition ist, war nun jene für 90-Jährige laut Songül Viridén ein Novum, das man nun beibehalten wolle. Das Ziel sei, die älteren Bürgerinnen und Bürger zu würdigen. «Ich möchte nicht, dass sie vergessen gehen.»

Bärtschiger schätzte die Gespräche zwischen den verschiedenen Generationen besonders: «Ich sass mit einer Frau am Tisch, mit deren Sohn ich in die Schule ging.»

Das oberste Ziel sei, dass die Geburtstagsfeiernden Freude haben, sagen die beiden Stadtratsmitglieder. «Ich habe sehr viel Dankbarkeit erlebt», so Viridén.