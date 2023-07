Schlieren Schlieren damals und heute – ein interaktiver Foto-Vergleich Das Ortsbild von Schlieren hat sich im letzten Jahrhundert stark gewandelt. Im Bildvergleich der Limmattaler Zeitung können Sie einige Veränderungen nachverfolgen und in die Ortsgeschichte eintauchen.

1930 1960er-Jahre 2023 Archiv Ortsmuseum Schlieren

Die Veränderung des Ortsbilds zeigt sich bereits im Zentrum von Schlieren. Klein und ländlich. So lässt sich dessen Erscheinung in den 1930er-Jahren wohl am besten beschreiben. Mit den Gasthöfen Lilie, Linde und Alte Post machte es damals noch einen stark dörflichen Eindruck.

Mit dem Bevölkerungswachstum im 20. Jahrhundert folgte dann die Transformation zur Kleinstadt. Anfang der 1960er-Jahre wurde das erste Schlieremer Hochhaus auf dem Grund des ehemaligen Gasthauses Linde gebaut. Damit wurde die Umgestaltung des Dorfkerns eingeläutet, die völlig neue Massstäbe für den Städtebau in Schlieren brachte.

1967 2023 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Reck, Adolf

Das Bevölkerungswachstum Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt unter anderem ihrer Nähe zur Stadt Zürich und den guten Verkehrsanbindungen zu verdanken. Seit 1847 gibt es in Schlieren eine Bahnstation. Das Aufnahmegebäude der SBB (links im Bild) wurde jedoch erst viel später, im Jahr 1921, realisiert.

Das pompöse Aufnahmegebäude in hellem Rosa prägt auch heute das Erscheinungsbild des Bahnhofs. Seit Mai dieses Jahres steht noch ein zweites Gebäude auf dem Bahnhof-Areal. Der Pavillon im vorderen Teil des Bildes beherbergt einen Kiosk. Das Areal wurde ausserdem begrünt und auf dem Bahnhofplatz plätschert neuerdings ein Trinkbrunnen.

1912 1937 1996 2023 Archiv Ortsmuseum Schweizerische Bankgesellschaft

In der Nähe des Schlieremer Bahnhofes befindet sich die Zürcherstrasse. Diese ist, früher wie heute, eine der zentralen Verkehrsachsen der Stadt. In den Bauten am Rand der Strasse findet man etliche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.

Anders als das Schlieremer Zentrum hat sich die Zürcherstrasse in den letzten 100 Jahren nicht grundlegend verändert. Bis auf den Ausbau von zwei auf vier Autospuren sieht die Strasse heute praktisch noch gleich aus.

1942 2023 Archiv Ortsmuseum Schlieren

Im Jahr 1900 nahm die Limmattal-Strassenbahn den Betrieb mit den Überlandstrecken zwischen Zürich und Schlieren auf. 30 Jahre später ging das Unternehmen jedoch in Liquidation und wurde in die Städtische Strassenbahn Zürich überführt. Von diesem Zeitpunkt an wurde Schlieren durch die Stadtzürcher Linie 2 bedient.

Die Tramlinie 2 verkehrt bis heute auf den Schlieremer Schienen. Sie ist jedoch nicht mehr die einzige. Im Jahr 2022 wurde die Limmattalbahn mit der Nummer 20 eröffnet.

1958 2004 2023 Archiv Ortsmuseum Peter Suter

Unweit des Schlieremer Zentrums findet man die Salmenkreuzung. Vom Haus «Am Bach» (links im ersten Bild) fehlt heute jede Spur. Das Haus wurde früher so genannt, weil der Dorfbach bis circa 1930 offen daran vorbeifloss.

Das grosse Gebäude, das heute an der Kreuzung steht, beherbergt nun schon seit Jahren das Zoofachhandel-Geschäft Qualipet und bald auch die Schlieremer Schulverwaltung.

1986 2023 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Enz, Dieter

In der Nähe der Salmenkreuzung steht das Stürmeierhuus. Es wurde im Jahr 1978 durch die Stadt Schlieren mittels Landabtausch erworben. Die Stadt wollte den ortsbildprägenden Bau erhalten und entschloss sich zusammen mit der reformierten Kirche einen Totalumbau durchzuführen. Es entstand ein Gemeinschaftszentrum mit Saal, Restaurant und Gastgarten im Park.

1969 Kletterwerk 2023 Gasbehälter 2023 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo AG (Zürich)

Auf der anderen Seite der Bahngleise, östlich vom Schlieremer Zentrum, befindet sich das Gaswerk. Der Bau des Werkes war ein zentraler Meilenstein beim Wandel Schlierens von einer bäuerlichen Landgemeinde hin zur urbanen Kleinstadt. Die Eröffnung der damals schweizweit grössten Energieanlage fand 1898 statt.

Im Jahr 1972 wurde die Gasproduktion jedoch nach und nach eingestellt. Die meisten Werkgebäude verloren damit ihre ursprüngliche Funktion und wurden anderweitig genutzt. Ein Teil des ehemaligen Gaswerkgebäudes wurde beispielsweise zu einer Kletterhalle umgestaltet.

Doch nicht alle Bauten des Gaswerks wurden umfunktioniert. Einer der vier Gasbehälter des Werkes wurde in seiner ursprünglichen Form stehen gelassen und kann heute noch betrachtet werden. Es ist der letzte noch erhaltene teleskopierbare Niederdruckgasbehälter der Schweiz.

1979 2023 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Bärtschi, Hans-Peter

Eine Besonderheit des Gaswerk-Areals war die Vielfalt der dazugehörenden Gebäude. Nebst den Betriebsgebäuden wurden nämlich auch etliche Wohnhäuser für die Angestellten des Werkes gebaut. Die Arbeiterhäuser stehen heute noch und werden weiterhin bewohnt.

1975 2023 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Baumann, Heinz

Der Wasserturm gehörte ebenfalls zum Gaswerk. Er diente als Speicherort für Teer, Ammoniak und Wasser. Seine Funktion als Speicher verlor der Turm jedoch im Zusammenhang mit der Schliessung des Gaswerks.

Trotz des Verlusts seiner ursprünglichen Funktion kann man den Turm auch heute noch bewundern. Er wurde erhalten und dient als Event-Location unter dem Namen «Belltree Tower».

1913 1950 2023 Archiv Ortsmuseum Schlieren

Um das Jahr 1913 gab es auf der Ebene «Im Moos» noch nicht viel zu sehen. Die erste grosse Veränderung erfuhr das Gebiet in den 1940er-Jahren. In diesem Jahrzehnt wurde das Schwimmbad «Im Moos» gebaut.

Das Schwimmbad und die Badi können noch immer besucht werden. Beim Blick aus erhöhter Perspektive sind die Bäder jedoch nicht mehr zu erkennen, da die Sicht darauf von etlichen Bäumen verdeckt wird. Der einzige Hinweis, dass es sich beim neusten Bild um den gleichen Ort handelt wie auf den vorhergehenden Bildern, liefert das orange Haus im Hintergrund, welches auch auf dem Bild von 1960 zu erkennen ist.

1965 2004 2023 Archiv Ortsmuseum Peter Suter

1965 gab es auf dem Gebiet rund um das «Färberhüsli» weit und breit nichts als Äcker. Im Jahr 1970 wurde dort das Spital Limmattal gebaut. Dreizehn Jahre später wurde es durch ein Krankenheim für Langzeitpatienten sowie durch eine Tagesklinik ergänzt. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden sowohl das Spital als auch das Pflegezentrum komplett erneuert.