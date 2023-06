Schlieren Schlieremer sollen sich mehr bewegen, deshalb fordern die Grünen jetzt einen speziellen Spielplatz für Alt und Jung Die Grünen wollen die Menschen in Schlieren zu mehr Bewegung animieren. Sie schlagen dafür einen «intergenerativen Bewegungs- und Begegnungsraum» vor.

So könnte es bald in Schlieren aussehen: Besucherinnen und Besucher auf dem Hopp-La-Parcours beim Alterszentrum Obere Mühle in Villmergen AG. Bild: Archiv/Walter Christen

In einem neuen Postulat fordern die Gemeindeparlamentsmitglieder Manuel Kampus, Dominik Ritzmann und Laura Zangger (alle Grüne) einen «intergenerativen Bewegungs- und Begegnungsraum» in Schlieren. Ihrer Meinung nach braucht es diesen – vorzugsweise in der Nähe des Alterszentrums –, weil er die Bewegung sowie die psychische und physische Gesundheit von Jung und Alt, aber auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt fördere. Das wiederum vermindere das Sturzrisiko von Kindern und älteren Menschen und erhöhe die Mobilität der Nutzer. Zudem sollen so die kindliche Entwicklung, die Beziehung zwischen den Generationen und das soziale Wohlbefinden gestärkt werden.

Vorbild für ein solches Angebot könnten die Projekte der Hopp-La-Stiftung mit Sitz in Zürich sein, finden die drei Schlieremer Grünen. Die Stiftung begleite die Gemeinden bei der Erarbeitung solcher Projekte, habe eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton und sei deshalb für Zürcher Gemeinden kostenlos. In verschiedenen Schweizer Gemeinden und Städten seien bereits solche Projekte umgesetzt worden. So zum Beispiel in Basel, Baar ZG, Cham ZG und Villmergen AG. Das Konzept der Hopp-La-Stiftung sei in Kooperation mit dem Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität Basel entwickelt worden.

Zum Schluss argumentieren die Grünen auch noch mit einem Zitat, das dem amerikanischen Arzt und Schriftsteller Oliver Wendell Holmes zugeschrieben wird, der im 19. Jahrhundert gelebt hat: «Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden – sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen!» (lue/deg)