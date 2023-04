Schlieren Sarah Impusino stört sich an Dauerlicht in städtischen Gebäuden – Stadtrat hat bereits Massnahmen eingeleitet Die Schlieremer Mitte-Gemeindeparlamentarierin wollte gegen Energieverschwendung vorgehen und forderte Bewegungsmelder. Diese sollen verhindern, dass Lichter unnötig brennen. Beim Stadtrat rennt sie damit offene Türen ein.

Könnte man eines dieser Lichter ausknipsen? Blick auf Schlieren im Abendlicht. Severin Bigler

(25. Januar 2018)

Muss in den Schlieremer Schulhäusern eigentlich auch nachts ständig das Licht brennen? Diese Frage treibt Sarah Impusino (Mitte) um. Der Gemeindeparlamentarierin ist solche Energieverschwendung ein Dorn im Auge. Im Januar beschwerte sie sich mittels einer Kleinen Anfrage beim Stadtrat: «Über die Festtage und auch immer wieder über das ganze letzte Jahr verteilt wurde von der Bevölkerung festgestellt, dass in verschiedenen Schulhäusern und städtischen Gebäuden, das Licht während Tagen einfach brennt.»

Mitte-Gemeindeparlamentarierin Sarah Impusino will, dass die Stadt Schlieren weniger Energie verschwendet. Bild: zvg

Und: «Die Bevölkerung versteht nicht, weshalb auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichtet wird, aber in den genannten Gebäuden die Energie verschwendet wird.» Zur Erinnerung: Um zu zeigen, dass Schlieren etwas gegen die drohende Energiemangellage tut, hatte sich der Stadtrat im November dazu entschlossen, neben weiteren Energiesparmassnahmen auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten.

Um dauerhaft etwas gegen Energieverschwendung zu tun, schlug Impusino vor, in allen städtischen Gebäuden Bewegungsmelder anzubringen. Diese Massnahme soll verhindern, dass das Licht zu lange brennt. Es soll nur dann brennen, wenn es wirklich benötigt wird.

Stadtrat ist sich des Problems bewusst

Wie aus seiner inzwischen vorliegenden Antwort hervorgeht, findet der Stadtrat ihren Vorschlag gut. So schreibt er in seiner Antwort: «Nach aktuellem Stand der Technik sind Bewegungsmelder die einfachste und kosteneffizienteste Lösung dieser Thematik.» Folglich habe die Stadt in der jüngsten Vergangenheit nicht nur ihre Beleuchtung auf LED umgestellt, sondern auch bereits Bewegungs- oder Präsenzmelder in bestimmten Gebäuden installiert. Dies ist eine direkte Folge der neuen Energiesparregeln, die der Stadtrat im Dezember 2020 für städtische Gebäude beschlossen hat. Für Lagerräume und Turnhallen seien Bewegungsmelder dagegen nicht sinnvoll. Hier helfe es nur, die Nutzer für das Problem zu sensibilisieren.

Schliesslich betont der Stadtrat, dass er die Energiemangellage «sehr ernst» nehme und hebt Erfolge hervor: Im vierten Quartal 2022 habe man im Vergleich zu früheren Jahren dank der im Herbst beschlossenen Massnahmen 11 Prozent Strom und 40 Prozent Wärme einsparen können.

Weiter hält der Stadtrat fest, dass Bewegungsmelder auch mal kaputt sein können: «In Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese aufgrund einer technischen Fehlfunktion oder eines Defekts lediglich mangelhaft oder nicht funktionieren. In solchen Fällen ist der Bereich Liegenschaften mit den städtischen Hauswarten froh, wenn entsprechende Meldungen aus der Nachbarschaft eintreffen.»