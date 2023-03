Schlieren Sanierung der Wasserversorgung: Stadtrat spricht 1,1 Millionen Franken für neue Leitungen Weil es zu alt ist, muss das Reservoir Lölimoos ersetzt werden – und mit ihm mangelhafte Leitungen.

Wasser fliesst nicht einfach so aus dem Wasserhahn. Urs Byland

Der Schlieremer Stadtrat hat eine gebundene Ausgabe von 1,1 Millionen Franken für den Ersatz der Werkleitungen zum Reservoir Lölimoos im Abschnitt Chamb bis Reservoir bewilligt. Die Leitungen seien zu alt und in einem schlechten Zustand und müssten aus Gründen der Versorgungssicherheit zwingend und rasch ersetzt werden, heisst es im entsprechenden Stadtratsbeschluss.

Darin weist der Stadtrat auch darauf hin, dass die Leitungen – trotz Sanierungsmassnahmen in den Jahren 1996 und 1999 – erhebliche Mängel aufweisen würden. Ersetzt werden sollen unter anderem eine Asbestzementleitung von 1958 und eine Graugussleitung von 1894. Ein Teil der anfallenden Arbeiten ist bereits im Budget 2023 enthalten.

Reservoir wird für 8 Millionen neu gebaut

Das Gemeindeparlament hat im August 2022 einen Kredit von 590’000 Franken für die Planung des Ersatzneubaus des Reservoir Lölimoos bewilligt. Das Bauvorhaben soll rund acht Millionen Franken kosten. Schon die Vorstudie zum Reservoirneubau hat laut Stadtrat gezeigt, dass auch die Transportleitungen erneuert werden müssen.

Das Wasserreservoir Lölimoos in Schlieren befindet sich südlich des Siedlungsgebiets, im Wald oberhalb der Trublerhütte. Zusammen mit dem Reservoir Weid in Unterengstringen versorgt es die untere Druckzone der Wasserversorgung Schlieren sowie die unteren Druckzonen in Unterengstringen.