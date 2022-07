Schlieren Rund 40 Prozent Gas aus Russland: Wie die Stadt ihre Abhängigkeit reduzieren will Der Schlieremer Stadtrat ist bestrebt, mit verschiedenen Massnahmen in Zukunft weniger abhängig zu sein von fossilen Energieträgern aus Russland. Er setzt auf Norwegen und die Energiewende.

Weniger russisches Gas von Wladimir Putin und dafür mehr aus andren Quellen: Das will der Schlieremer Stadtrat (hier im Bild: Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP)). Bild: Mikhail Klimentyev / AP / Lukas Elser, Montage: mk

«Der Stadtrat ist überzeugt, dass die vollständige Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland nur mit einer gleichzeitigen Reduktion des Energieverbrauchs erfolgen kann», schreibt der Schlieremer Stadtrat. Er erachtet die schnellstmögliche Energiewende als notwendig und will sich in der Legislatur 2022 bis 2026 aktiv für energiesparende Massnahmen einsetzen. Das macht der Schlieremer Stadtrat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Leila Drobi (SP) klar. Die Gemeindeparlamentarierin wollte angesichts der Ukrainekriegs wissen, wie abhängig Schlieren von russischem Gas und Öl ist und was die Stadt unternimmt, um diese Abhängigkeit zu reduzieren.

Wie hält es Schlieren mit dem Gas? Leila Drobi (SP) hat gefragt. zvg

In seiner Antwort verweist der Stadtrat auch auf Massnahmen, die Schlieren als Energiestadt Gold bereits umgesetzt habe und erwähnt zudem den öffentlichkeitswirksamen Entscheid, dieses Jahr das Wasser der Badi im Moos nicht zu heizen. «Um die Energiewende erfolgreich und nachhaltig zu bestreiten, sind jedoch zahlreiche weitere Massnahmen notwendig», heisst es weiter.

Aktuell enthalte der städtische Gasmix rund 40 Prozent russisches Gas. Dieser Anteil soll im kommenden Winter dank der zusätzlichen Beschaffung von norwegischem Gas auf 20 Prozent sinken.

«Ein vollständiger Verzicht auf russisches Gas ist mangels Alternativen nicht möglich»,

schreibt der Stadtrat. Bei der Beschaffung macht die Stadt keinen Alleingang: Schlieren bezieht Gas bei der Erdgas Regio AG, diese wiederum bezieht ihr Gas über die nicht gewinnorientierte Einkaufsorganisation Open EP, die den den einzelnen Gaslieferanten der Region Ostschweiz gehört.

Alternative Beschaffungsmöglichkeiten in Prüfung

Als Aktionärin von Erdgas Regio setze die Stadt sich auch aktiv dafür ein, im Rahmen der Möglichkeiten russisches Erdgas nach und nach zu reduzieren So seien bereits weitere alternative Beschaffungsmöglichkeiten in Prüfung. «Dabei gilt es, die Versorgungssicherheit weiterhin bestmöglich hochzuhalten», fügt der Stadtrat in seiner Antwort an.

Anders präsentiere sich die Lage beim Öl, das weniger als zwei Prozent des städtischen Gesamtenergieverbrauch ausmache. 2022 habe die Stadt Schlieren bisher nur eine einzige 30'000-Liter-Bestellung getätigt bei Landi, die wiederum bei Agrola einkauft. Deren beide Raffinerien in der Westschweiz werden laut Stadtrat vorwiegend mit Rohöl aus dem nordafrikanischen Raum gespeist.

Leila Drobi erkundigte sich in ihrem Vorstoss auch nach Alternativen zu fossilen Energieträgern aus Russland. Eine langfristige Möglichkeit sei die zurzeit noch aufwendige und teure Herstellung von synthetischem Gas. Dabei verweist der Stadtrat auf die Ende April eingeweihte und schweizweit einmalige Power-to-Gas-Anlage der Limeco in Dietikon, an welcher die Stadt Schlieren beteiligt ist. Eine weitere Alternative sei der Import von Flüssiggas – zum Beispiel aus den USA, Australien, Norwegen Katar, Nigeria und Algerien –, das mit Frachtschiffen nach Europa transportiert wird. Und nicht zuletzt wird auch in der Schweiz produziertes Biogas als Alternative erwähnt. Dessen Potenzial sei aber aufgrund der limitierten Biomasse stark begrenzt.

Der Schlieremer Stadtrat mit Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) will die Energiewende möglichst schnell voranbringen. Lukas Elser

«Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, sind mittel- und langfristig die Gas- und Ölheizungen durch erneuerbare Wärmequellen zu ersetzen», schreibt der Stadtrat weiter. Zudem will er städtische Gebäude bei jeder sich bietenden Gelegenheit konsequent mit Fotovoltaikanlagen ausrüsten. Jüngst kündigte er ein entsprechendes Projekt für das Dach des Innovations- und Jungunternehmerzentrum an der Rütistrasse an. «Der Stadtrat beschäftigt sich intensiv mit der Ausarbeitung geeigneter Strategien, um das Ziel Netto-Null zu erreichen», heisst es weiter.

Und bis wann strebt die Stadt den totalen Gas-Ausstieg an? Dies könne «noch nicht exakt» beantwortet werden, schreibt der Stadtrat zu Drobis entsprechender Frage.