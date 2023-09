Schlieren Regierungsrätin Carmen Walker Späh am Schlierefäscht: «Schlieren kann zurecht lachen» Am Freitag ist am Schlierefäscht die «Gwerb 23» gestartet. Zuvor wurde besprochen, wie Zürcher KMU innovativer werden könnten.

5 Bilder 5 Bilder Am Freitag fand am Schlierefäscht der Anlass «Vorhang auf! KMU auf digitaler Bühne» statt. Eröffnet wurde der Anlass von Regierungsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Bild: zvg/Maria Mykhailenko

Die Renaissance der Limmattaler Gewerbeschau ist nun Tatsache. Am Freitagnachmittag wurde am Schlierefäscht auf der Pischte 52 die «Gwerb 23» eröffnet. Diese ist auch am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Diverse Unternehmen aus Schlieren und der Region präsentieren sich.

Noch vor der Eröffnung der «Gwerb 23» fand am Freitag ein weiterer Wirtschaftsanlass statt. Dessen Motto: «Vorhang auf! KMU auf digitaler Bühne». Eröffnet wurde dieser durch die Regierungsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP).

In ihrem Grusswort zog sie Bilanz über die Wirtschaftsentwicklung der letzten paar Jahre und meinte, dass «Schlieren zu Recht lachen kann». Schliesslich ist die Stadt wirtschaftlich attraktiv und macht mit Start-ups immer wieder von sich reden. Insbesondere der Bio-Technopark, der Healthtechpark und der Start-up-Space sind Standorte, die Start-ups anziehen. Und mit der Limmattalbahn ist Schlieren noch besser erschlossen als früher. So leistet auch Schlieren seinen Beitrag dazu, dass der Wirtschaftsstandort Zürich zu den attraktivsten in Europa gehört.

Doch bei allem Lob für die Start-ups, das immer wieder zu hören ist: Wie steht es um die KMUs, die Walker Späh als das «Rückgrat unserer Wirtschaft» bezeichnet?

Aus einer Studie über die Innovationskraft des Kanton Zürichs ging hervor, dass die hiesigen KMUs durchaus Entwicklungspotenzial aufweisen. Augenfällig ist zudem, dass die Innovationskraft des Wirtschaftsraums Zürich im internationalen Vergleich in den letzten Jahren zurückgefallen ist. So bekleidet der Kanton heute bloss den 51. Platz, während er sich im Jahr 2014 noch mit dem 18. rühmen konnte.

Fehlende Zusammenarbeit zwischen KMUs

Als Hauptgrund für dieses unausgeschöpfte Potenzial bezeichnete Regierungsrätin Walker Späh die fehlende Zusammenarbeit zwischen den kleinen und mittelgrossen Betrieben. Diese sähen sich oftmals als «Einzelkämpfer» und verpassten dabei die Chance, von einer Vernetzung mit anderen Betrieben zu profitieren. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, hat die kantonale Standortförderung das Projekt «KMU und Innovation» ins Leben gerufen.

Ziel dieses Projekts ist es, KMUs bei Fragen durch erfahrene Fachpersonen kostenlos zu unterstützen, ihnen bei Bedarf in der Beantragung von Fördermitteln unter die Arme zu greifen und sie mit anderen Betrieben zu vernetzen. Aktuell profitieren allerdings erst 40 Betriebe von dem Angebot. Bei über 120'000 Betrieben im Kanton Zürich, die unter 250 Angestellte haben, ist dies eine ernüchternde Bilanz.

«Vom analogen Dinosaurier zum digitalen Leader»

Das heisst aber nicht, dass es keine innovativen KMUs gibt. Ein Vorzeigebeispiel eines Limmattaler Betriebs, dessen oberste Maxime Innovation ist, ist das Schlieremer Unternehmen «Digital Parking». Dieses hat es sich zum langfristigen Ziel gemacht, physische Parkuhren obsolet zu machen. Das ist beachtlich, zumal das Herstellen von Parkuhren früher das Geschäftsmodell des Betriebs war. Die Firma habe sich «vom analogen Dinosaurier zu einem digitalen Leader» transformiert, sagte Marcel Sonderegger, Geschäftsleiter Verkauf und Marketing des Betriebs. Viele glaubten früher nicht, dass das Unternehmen diese Transformation schaffen würde, und sahen den Wandel skeptisch.

Marcel Sonderegger, Geschäftsleiter Verkauf und Marketing, von «Digital Parking». Bild: zvg/Maria Mykhailenko

Schliesslich waren Parkuhren ein bewährtes Alltagsprodukt, das seit Ewigkeiten funktionierte. Der Mensch, dieses Gewohnheitstier, sah gar kein Bedürfnis, die Parkuhren zu ersetzen. Deshalb nahmen viele zuerst gar nicht wahr, dass sie ihren Parkplatz neuerdings auch digital bezahlen könnten.

Erst als die Firma damit begonnen hatte, Twint als Zahlungsmittel zu akzeptieren und die bestehenden Parkuhren mit entsprechenden Twint-Klebern zu versehen, nahmen die Parkierenden die neue Bezahlmöglichkeit wirklich wahr. Somit hat sich «Digital Parking» also die Vorteile einer digitalen Zusammenarbeit zunutze gemacht und auf der Bekanntheit von Twint aufgebaut. Genau solche Partnerschaften könnten Zürcher KMUs auf ihrem Weg hin zu mehr Innovation häufiger eingehen.