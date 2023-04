Schlieren Neue Statistik: Ein halbes Prozent kehrt der öffentlichen Schule den Rücken David Baumann (GLP) befürchtet, dass zu viele Schülerinnen und Schüler von der öffentlichen Schule an eine private wechseln. Neue Zahlen sprechen eine andere Sprache.

Die Kritik an öffentlichen Schweizer Schulen nehme zu, sagt David Baumann (GLP). Themenbild: Gaëtan Bally/Keystone

David Baumann (GLP) macht sich Sorgen um Schlierens Schulsystem. Er weist auf die prekäre Situation der öffentlichen Schulen in der Schweiz hin und spricht von einer «angespannten Situation» infolge des Mangels an fachlich ausgebildeten Lehrpersonen. Der Schlieremer GLP-Gemeindeparlamentarier hat im Januar eine entsprechende Kleine Anfrage eingereicht. Er sagt auch, dass die Kritik der Eltern am integrativen Unterricht zunehme. Laut einer Umfrage ziehe rund ein Drittel der Eltern den Wechsel an eine Privatschule in Betracht. «Wir beurteilen diese Entwicklung als kritisch, insbesondere hinsichtlich der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche», so Baumann.

In seiner Kleinen Anfrage wollte er vom Stadtrat wissen, wie es wirklich um Schlierens Schule steht. Der Stadtrat hat nun Stellung dazu genommen. Allerdings geht aus seiner Antwort hervor, dass in Schlieren nur die wenigsten Schülerinnen und Schüler respektive deren Eltern tatsächlich den Wechsel an eine Privatschule durchziehen.

David Baumann (GLP) forderte vom Stadtrat Antworten zu den Schulwechselquoten. Bild: zvg

So wechselten im Schuljahr 2022/23 lediglich neun von 1955 Schülerinnen und Schülern von der öffentlichen Schlieremer Schule an eine private Schule. Das entspricht einer Quote von 0,46 Prozent. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass in dieser Zahl herkömmliche Übertritte, etwa aufgrund eines Wohnortswechsels, nicht enthalten sind.

Betrachtet man einen längeren Zeitraum, stellt sich heraus, dass diese 0,46 Prozent nicht aus dem Rahmen fallen. Denn die Quote liegt über die letzten fünf Jahre bei durchschnittlich 0,51 Prozent. Am tiefsten lag sie 2020/2021 mit 0,26 Prozent und am höchsten 2021/2022 mit 1,0 Prozent.

