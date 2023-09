Schlieren Petition fordert Fussgängerstreifen im Gasi-Quartier Die Gasometerstrasse und die Südstrasse in Schlieren sollen für Fussgänger sicherer gemacht werden. Gefordert wird auch ein neues Tempo-Regime.

Die Kreuzung südlich der alten Giebeldachhäuser soll zwei Fussgängerstreifen erhalten. Zudem soll die Südstrasse, die links und rechts der Kreuzung in einer Sackgasse endet, zu einer Tempo-20-Zone gemacht werden. Bild: Sandra Ardizzone (Schlieren, 23. 2. 2022)

Ein Anwohner des Schlieremer Gasi-Quartiers kämpft für die Sicherheit der Fussgänger. In einer Online-Petition fordert Arian Bastani neue Fussgängerstreifen an zwei Punkten der Gasometerstrasse, die die Bernstrasse via Gasometerbrücke mit der Zürcherstrasse verbindet: Je einen auf beiden Seiten der Kreuzung von Gasometer- und Südstrasse und einen bei der Wagistrasse.

Die Petition wurde auf der Onlineplattform petitio.ch eingereicht. Bild: zvg

Zudem wünscht er, dass für Kinderwagen der Zugang zum anschliessenden Trottoir mittels Rampen erleichtert wird. Weiter verlangt der Anwohner, dass die Südstrasse, auf der derzeit noch Tempo 50 gilt, zu einer Begegnungszone gemacht wird. Auf einer solchen gilt nicht nur ein Tempolimit von 20 km/h, sondern Fussgänger haben jederzeit und überall Vortritt. Die Südstrasse endet in beide Richtungen in einer Sackgasse. Zudem sind sie mit Schwellen versehen.

Die Abzweigung Gasometer- und Wagistrasse hat keinen Fussgängerstreifen. Der Petitionär will auch hier einen. Bild: zvg

Sein Anliegen reichte der Petitionär Mitte August auf der Plattform petitio.ch ein. Diese gehört wie die Limmattaler Zeitung zu CH Media. Die Petition läuft noch bis 12. September. Da sie aber bereits jetzt von 201 Personen unterstützt wird, hat der Petitionär sein Ziel schon erreicht. Denn mit 200 Unterstützern ist die Voraussetzung erfüllt, damit die Plattform petitio.ch die Petition in Form eines Briefs mit der Bitte, die Petition innert 30 Tagen auf der Petitions-Plattform zu beantworten, an den Stadtrat übergibt.

Nicht die erste Petition des Anwohners

Petitionär Bastani begründet seine Forderung mit der Fussgängersicherheit, die in seinen Augen an den genannten Stellen unzureichend ist. Und er unterstreicht, dass auf der Südstrasse Kinder spielten, gleichzeitig aber auch Autos «mit hohem Tempo» verkehrten.

Arian Bastani ist besorgt um die Kinder in seinem Quartier. Bild: zvg

Bei der aktuellen Petition handelt es sich um eine abgewandelte Version eines Anliegens, mit dem derselbe Petitionär vor etwas mehr als einem halben Jahr schon einmal vorstellig wurde. Bereits im Winter 2022 forderte der Anwohner auf einem Teil der Bernstrasse Tempo 50 statt 60. Bereits damals verlangte er Fussgängerstreifen an den nun erneut vorgeschlagenen Punkten. Zu diesem Zeitpunkt konnte Bastani allerdings keinen Erfolg verzeichnen. Seine Petition erreichte innerhalb der gesetzten Frist von 30 Tagen nur 30 Unterstützer.