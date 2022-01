Schlieren Orgel und Handorgel: Diese besondere Kombination wusste am Dreikönigskonzert zu überzeugen Das einstündige Dreikönigskonzert in der reformierten Kirche Schlieren kam beim Publikum gut an.

Der Applaus in der reformierten Kirche Schlieren war lang anhaltend. Das Publikum war vom traditionellen Dreikönigskonzert begeistert. Helga Váradi, an der Orgel und Frowin Neff an der Handorgel hatten an diesem Sonntagabend hervorragend harmoniert. Der gelernte Bäcker-Konditor bewegt sich als Akkordeonist sowie auch als Sänger und Jodler in der schweizerischen Topliga. «Beruflich bin ich im schwyzerischen Rothenthurm als Aussendienstmitarbeiter der Brauerei Locher aus Appenzell tätig», sagte der 46-jährige Volksmusikant.

Kirchenpflegepräsident Robert Welti posiert zusammen mit Helga Váradi und Frowin Neff beim Dreikönigskonzert in der reformierten Kirche Schlieren. Christian Murer

Das rund einstündige Konzert begann mit dem Marsch «De Schützekönig» von Ernst Müller. Die nächsten Stücke waren der Ländler «Vreni’s bodäständigi Choscht» sowie der Naturjodel «Heimat und Freiheit» von und mit Frowin Neff. Es folgte der legendäre Marsch «Schanfigger Bauernhochzeit», von Helga Váradi souverän an der Orgel gespielt. Die Schnellpolka «Errinerige» von Neff und auch «De Gwerder-Gwerder Swing» ebenfalls vom Akkordeonisten brachten eine heitere Stimmung in die Kirche. Mit den Stücken «Luegid vo Berge und Tal» sowie dem Ràkoczy-Marsch von Hector Berlioz endete das Konzert.

«Von diesem erfrischenden Konzert bin ich hell begeistert. Denn das sind zwei ganz fantastische Musiker», sagte Angelina Epple aus Schlieren. Sie komme selbst aus der Volksmusikbranche. Darum habe es sie wundergenommen, wie die Kombination Orgel und Handorgel funktioniere. «Ich bin von A bis Z von diesem musikalischen Auftritt auf höchstem Niveau beeindruckt», so Epple.

Gleiches gilt auch für Stadtpräsident Markus Bärtschiger: «Ich fand das Konzert grossartig. Vor allem die Kombination von Orgel und Handorgel hat mir sehr gefallen.» Es sei erstaunlich, wie virtuos man auf diesen beiden Instrumenten sein könne. Seine Eltern aus der Innerschweiz hätten diese rustikale Volksmusik sehr geliebt. «Ich bedauere es, dass nicht mehr Leute ans Konzert gekommen sind, auch wenn die Gründe verständlich sind», so Bärtschiger.

Einlass zum Konzert war nur mit dem Covid-Zertifikat und mit Maske möglich. Der traditionelle Neujahrsapéro unter dem Patronat der Kulturkommission, der normalerweise im grossen Saal des Stürmeierhuus im Anschluss ans Konzert stattfindet, musste dieses Mal wegen Corona abgesagt werden.