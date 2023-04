Schlieren Offene Turnhalle Zelgli ist beliebt - am Sonntag endet die diesjährige Saison Über 30 Kinder trafen sich diesen Winter jeweils am Sonntag in der Schlieremer Turnhalle Zelgli. Davor gab es wegen Corona eine mehrjährige Pause.

Die Open Sundays finden jeweils im Winterhalbjahr statt. zvg/Stadt Schlieren

Nach einer mehrjährigen Coronapause hat die Stadt Schlieren mit Unterstützung der Stiftung Idéesport im Winter 2022/2023 wieder die sogenannten Open Sundays durchgeführt. Dabei handelt es sich um Sonntage, an denen die Turnhalle Zelgli für die Kinder und Jugendlich offen ist. Eine Auswertung habe nun gezeigt, dass die diesjährige Saison ein grosser Erfolg war, teilt die Stadt mit. «Mehr als 30 Kinder haben sich jeweils sonntags in der Turnhalle Zelgli zu Spiel und Spass getroffen», so die Stadt.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Die Coaches von Idéesport gehen auch auf die Wünsche der Kinder ein und gestalten die sportlichen Nachmittage abwechslungsreich.

Am 16. April findet von 13.30 bis 16.30 Uhr der letzte OpenSunday dieser Saison in der Turnhalle Zelgli statt. (liz)