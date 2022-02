Schlieren Das steckt hinter dem Ausbau um 230 Stellenprozent in der Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen 100 Prozent für den Bereich Grünunterhalt, 100 Prozent für den Bereich Gas und Wasser und 30 Prozent für die Abfallbewirtschaftung: Die Stadt Schlieren baut die Anzahl Angestellter weiter aus.

Gibt immer mehr Menschen Arbeit: die Stadt Schlieren. Severin Bigler

Die Stadt Schlieren wächst – und mit ihr der Verwaltungsapparat. Beim neusten Ausbau kommt nun die Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen zum Zug.

Die drei Bereich Gas- und Wasserversorgung, Grünunterhalt sowie Abfallbewirtschaftung wurden per 1. Februar um insgesamt 230 Stellenprozente erhöht. Waren es vorher 2170 Stellenprozente, sind es neu 2400, wie einem neuen Stadtratsbeschluss zu entnehmen ist.

Die drei Bereiche profitieren unterschiedlich stark vom Stellenausbau: Die Abfallbewirtschaftung wird von 970 Prozent auf 1000 Prozent ausgebaut, der Bereich Gas und Wasser sowie der Grünunterhalt zählen neu je 700 Stellenprozent statt 600.

Mehr zu tun und anspruchsvollere Kunden

Der Stadtrat begründet die Massnahme mit der Zunahme von Bevölkerung und Arbeitsplätzen und mit immer höheren Ansprüchen, die sich anhand der Meldungen zeigen, die die Bevölkerung in der Stadtmelder-App mache. Das alles sei mit mehr Arbeitsaufwand verbunden.

Der Grünunterhalt habe insbesondere deshalb mehr Arbeit, weil die Anzahl Grünflächen wie Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze und Strassenrabatten in den letzten Jahren stak zugenommen habe. Auch der Unterhalt von Bäumen gehört zu diesem Bereich – und Bäume wurden zuletzt und werden in nächster Zeit noch einige neue gepflanzt. Der Grünunterhalt habe zuletzt gewisse Arbeiten wie etwa die Reinigung des Fussballkunstrasens zurückstellen müssen.

Die Gas- und Wasserversorgung spüre besonders die hohe Bautätigkeit. Zudem stünden wichtige Projekte wie etwa das neue Wasserreservoir Lölimoos und der Ersatz des Pumpwerks Betschenrohrs an, die zusätzliche personelle Ressourcen binden würden. In Zukunft sei zudem infolge des Energiegesetzes mit mehr Rückbauten von Gasanschlüssen beziehungsweise Gasheizungen zu rechnen. Es komme derzeit zu vielen Überstunden, vielerlei könne nicht zeitnah erledigt werden und es müssten immer mehr Drittleistungen eingekauft werden.

Abfallmenge nahm letztes Jahr um 200 Tonnen zu

In Sachen Abfall weist der Stadtrat darauf hin, dass allein im Jahr 2021 die Abfallmenge in Schlieren um 200 Tonnen zugenommen hat. Hinzu komme immer mehr illegale Entsorgung. Die inzwischen 47 Unterflurcontainer auf Stadtgebiet verursachten zudem mehr Aufwand als klassische Container. Zudem erschwere die eine 70-Prozent-Stelle in diesem Bereich die Einsatzplanung. Sie wird nun zu einer 100-Prozent-Stelle ausgebaut.

Es handelt sich beim aktuellen Stadtratsbeschluss im Prinzip nur um eine detaillierte Erklärung einer bereits beschlossenen Sache. Denn als das Parlament bei Jahresende das Budget 2022 bewilligt hatte, stimmte es auch den darin vorgeschlagenen Stellenprozenterhöhungen bei der Verwaltung zu. So sind auch die Kosten des jetzigen Ausbaus im Budget bereits eingestellt.

Ausbau von FDP kritisiert

Der gesamte Stellenplan der Stadt ist seit 2009 von rund 210 Vollzeitstellen auf mittlerweile rund 300 angewachsen. Parlamentarier Markus Weiersmüller (FDP) gehört zu den prominentesten Kritiker dieses Ausbaus. Seiner Meinung nach steht die Expansion im Widerspruch zu den angeblichen Sparbemühungen des Stadtrats.

Das Parlament hatte bei der letzten Budgetdebatte die vom Stadtrat beantragte Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte von 111 auf 116 Prozent abgeblockt. Eine Mehrheit des Parlaments wollte die Stadtregierung damit zu vermehrtem Sparen zwingen.