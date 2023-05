Schlieren Wachstum hat sich seit der neuen Wirtschaftsstrategie verdoppelt Die GLP macht sich Sorgen um den Wirtschaftsstandort Schlieren – eher unbegründet, wie der Stadtrat ausführt.

Schlieren entwickelt sich stetig. Dieses Feld zwischen dem Racketsportzentrum Vitis und der alten Fabrikantenvilla ist die letzte Brache des ehemaligen Fabrikareals im Norden des Bahnhofs Schlieren. Auf ihr soll bald das neue Laborgebäude für den Healthtech-Cluster entstehen. Severin Bigler

(14. 4. 2023)

Der Stadtrat schätzt die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts Schlierens trotz Krieg und Energiekrise positiv ein und sieht deshalb keinen Bedarf, die Ziele der Wirtschaftsstrategie herunterzuschrauben. Das geht aus seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage hervor, die der GLP-Gemeindeparlamentarier David Baumann im Februar einreichte.

Gemeindeparlamentarier David Baumann (GLP). Bild: zvg

Baumann fragte den Stadtrat, welche Ziele der Strategie bereits erreicht wurden und ob es allenfalls einer Anpassung der Zielsetzung bedarf. Er macht sich Sorgen, dass die Stadt Schlieren die in ihrer Wirtschaftsstrategie gesetzten Ziele angesichts der geopolitischen Krisenzeiten nicht erreichen könnte.

Der Stadtrat hatte am 2. Juni 2021 die Wirtschaftsstrategie 2025 genehmigt. Und wie sich nun zeigt, wirkt sich diese positiv auf bestimmte wirtschaftliche Kennzahlen des Standorts Schlieren aus. Im Vergleich zu den Vorjahren weist die Stadt beim Wachstum der juristischen Personen eine Verdopplung aus. Betrug sie zwischen 2000 und 2021, also die rund zwei Jahrzehnte bis zur Einführung der Wirtschaftsstrategie, jährlich im Schnitt 4 Prozent, sprang sie von 2021 auf 2022 auf 8,4 Prozent.

Auch bei den Arbeitsplätzen siehts gut aus

Auch bei der Anzahl Arbeitsplätze weist die Stadt in diesem Vergleich fast eine Verdopplung aus. Betrug das durchschnittliche Jahreswachstum in den 21 Jahren vor der Wirtschaftsstrategie 1,9 Prozent, ist es in dem einen Jahr danach auf 3,7 Prozent gestiegen.

Die Wirtschaftsstrategie ist noch bis Ende 2025 verbindlich. Die Hälfte der gesetzten Zeit ist damit abgelaufen. Gemäss Stadtrat wurden bereits jetzt 80 Prozent der in der Strategie definierten Massnahmen erfolgreich umgesetzt. Als Beispiel für Erfolge nennt der Stadtrat unter anderem die beiden Cluster für Biotechnologie und Start-ups, die sich «auf sehr gutem Weg» befänden und den vor rund einem Jahr von der Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) eingeweihten Cluster für die Healthtech-Branche.

Weiter hebt er die stetige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Schlieren hervor, etwa durch den Auf- respektive Ausbau des neuen Quartiers am Rietpark und auch des Innovations- und Jungunternehmerzentrums (IJZ). Luft nach oben bestehe hingegen im Bereich Lebensqualität, etwa was ein lebendiges Zentrum oder privat mitfanzierte, öffentliche Aussenräume betrifft.