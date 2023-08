Schlieren Neue Solaranlage an der Rütistrasse Die Stadt Schlieren nimmt diesen Monat die grösste städtische Solaranlage sowie sechs Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb.

Das ist die neue Photovoltaik­anlage an der Rütistrasse in Schlieren. Bild: zvg/Stadt Schlieren

Die Stadt Schlieren macht einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Energieversorgung und nachhaltige ­Mobilität. So nimmt sie diesen ­Monat die grösste städtische ­Solaranlage sowie sechs Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Die neue Photovoltaikanlage steht an der Rütistrasse, auf dem Innovations- und Jungunternehmerzentrum (IJZ). Es ist die grösste Solaranlage, die der Stadt Schlieren selber gehört. Zudem handelt es sich laut Mitteilung um die drittgrösste Solaranlage auf dem ganzen Stadtgebiet. Die Anlage habe «eine Leistung von rund 540 kWp», also 540 Kilowatt-Peak.

«Das Gebäude mit seinen drei grossen Flachdächern eignet sich hervorragend für diese innovative Technologie», wird Albert Schweizer, Bereichsleiter Liegenschaften und Standortförderung bei der Stadt Schlieren, in der Mitteilung zitiert.

1278 Solarmodule gehen in Betrieb

Der Vertragsabschluss mit den Elektrizitätswerken Zürich (EKZ) als Contractingpartner erfolgte bereits im Juni 2022. Die neue Photovoltaikanlage nimmt ihren Betrieb nun Ende des laufenden Monats auf. Insgesamt ist sie mit 1278 Modulen der neuesten Generation ausgestattet, jedes mit einer Leistung von 425 Watt-Peak (Wp).

Der erzeugte Solarstrom wird nicht nur ins Netz eingespeist, sondern auch für den Eigenverbrauch genutzt. «Das Projekt beim IJZ unterstreicht exemplarisch den Fortschritt in der Energiewende, auf den wir in diesem und vielen weiteren Projekten äusserst viel Wert legen. Vom Solarstrom profitieren sowohl die im IJZ ansässigen gewerblichen Betriebe als auch die umliegenden Wohnliegenschaften. Damit wird der PV-Strom am selben Ort produziert und genutzt – mehr Lokalität geht nicht», wird Martin Nicklas, Leiter Energiecontracting der EKZ, in der Mitteilung zitiert.

Die Stadt Schlieren forciert auf den eigenen städtischen Liegenschaften den Solarausbau, insbesondere auf Flachdächern. «Unsere eigenen städtischen Instanzen sowie der Denkmalschutz und unsere Netzanbieterin EKZ unterstützen uns im Vorantreiben der Solarenergie massgeblich», wird Albert Schweizer zitiert.

Das städtische Solarprojekt soll dazu beitragen, weitere Immobilieneigentümer für Solarenergie zu sensibilisieren. Im IJZ werden dafür auch Führungen angeboten. Die städtischen Energieberater unterstützen Interessierte zudem. (liz)