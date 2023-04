Schlieren Nächster «Tatort» spielt in Schlieren – es ist eine «wichtige und dramatische Szene» Die Filmcrew der internationalen Krimiserie verbrachte zwei Tage in der Stadt – für Aufnahmen beim Gaswerk.

16 Bilder 16 Bilder Der «Tatort», der teilweise in Schlieren spielt, dürfte spannend werden - im Bild die Leiche Nummer 1. Bild: zvg/SRF

Verstümmelt liegt der TV-Star im Hotelzimmer, hingerichtet mit einem Bolzenschussgerät. Ein zweites Opfer des Bolzenschussgeräts wird später im Zürichsee geborgen. Darauf basiert die neuste «Tatort»-Episode namens «Seilschaft», die am nächsten Sonntag über die Bildschirme flimmert (ab 20.05 Uhr auf SRF und ab 20.15 Uhr auf ORF und ARD). Ob die Mafia in die Morde verwickelt war, zeigt sich dann.

Ihre Ermittlungen verschlagen die beiden Kommissarinnen Isabelle Grandjean (gespielt von Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) ins «Schlieremer Boxmilieu», schreibt SRF in einer Ankündigung.

Auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» stellt SRF klar: Der Boxkeller wird im «Tatort» zwar in Schlieren verortet, steht aber nicht wirklich dort. «Es handelt sich um einen Boxkeller beim Polizei- und Justizzentrum in Zürich beim Boxclub Sportring. Wir wollten zeigen, dass der Fall die beiden Kommissarinnen über die Stadtgrenzen hin-aus führt, und haben den Boxclub deshalb in Schlieren angesiedelt – auch wenn der Boxclub in Wirklichkeit in Zürich steht. Er entsprach genau dem, was wir gesucht haben. Dafür waren wir sehr froh, dass wir in Schlieren an einer anderen, sehr speziellen Location drehen durften», schreibt Projektleiterin Gabriella De Gara.

«Sehr froh, dass wir in Schlieren drehen durften»

Mit der «sehr speziellen Location» sei ein Schrebergarten beim Schlieremer Gaswerk gemeint. «Weil es eine wichtige und dramatische Szene war, war es wichtig, eine stimmige Location zu haben. Wir sind deshalb sehr froh und dankbar, dass wir dort drehen durften», so De Gara. Zwei Drehtage habe man in Schlieren verbracht. Gedreht worden sei im Herbst vor zwei Jahren.

Es ist nicht das erste Mal, dass der «Tatort» teilweise im Limmattal gefilmt wurde. So wurde im Mai 2011 in Unterengstringen gedreht. Auch Szenen von «Der Bestatter» mit Mike Müller wurden schon in Schlieren gedreht, zum Beispiel in den Familiengärten Betschenrohr. Und erst kürzlich machte die Produktionscrew der Krimi-Komödien-Serie «Tschugger» in Aesch Halt. Das Limmattal ist eine gute Kulisse.