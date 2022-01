Schlieren Nach sechsmonatigem Warten: Jetzt kommt Die Mitte doch noch zu Ihren Stühlen Von der CVP zur Mitte: Die Partei wollte im Sommer ihren Namenswechsel mit einem Geschenk an die Bevölkerung feiern. Doch die Ware kam nicht an und deshalb findet die feierliche Übergabe der neuen Stadtplatzmöbel nun erst im Januar statt.

Zehn dieser Stühle wurden bestellt. Auf einen wartet man immer noch. zvg

Den Namenswechsel von CVP zu Die Mitte wollte die Schlieremer Ortspartei im Spätsommer feiern: Der Bevölkerung sollten zehn «farbenfrohe Stühle» geschenkt werden, die dann auf den Stadtplatz aufgestellt werden soll.

Ganz nach dem Vorbild der Stühle auf dem Sechseläutenplatz in Zürich sollten sie die Bewohner dazu animieren, abzusitzen und einen Moment innezuhalten – oder wie es auf einem Flyer heisst:

«Nehmen Sie auf den Stühlen Platz, tauschen Sie sich aus, verändern Sie ihre Position und gewinnen Sie neue Perspektiven!»

Und wie es sich für ein Geschenk für die Öffentlichkeit gehört, hätten die Sitzgelegenheiten feierlich dem Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) übergeben werden sollen.

Das Schicksal hatte einen anderen Plan

Hätte, würde, sollte. Zur Übergabe der Stühle kam es damals nämlich nicht. Wegen Corona gab es beim französischen Hersteller Lieferverzögerungen. Also musste die Feier verschoben werden. Nun aber ist es so weit. Die Stühle sind da – bis auf einen. Der steckt noch immer irgendwo in Lyon fest.

Falls nicht noch ein Wunder geschieht, werden am Samstag, 22. Januar, also nur neun Stühle übergeben. Um der Angelegenheit einen feierlichen Touch zu verschaffen, werden die Mitte-Parteimitglieder um 15 Uhr in einer Art Sternmarsch auf den Stadtplatz laufen, in ihren Händen je einen Stuhl. In der Mitte angelangt, können die neuen urbanen Möbel dann dem Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) übergeben werden. Im Anschluss gibt es Gerstensuppe. Und ein heisses Getränk.

Es handelt sich bereits um den zweiten Anlass, den die Mitte im Januar organisiert. Am Samstag, 15. Januar, fand auf der Pischte 52 ein Auftritt aller Schlieremer Parteien statt, bei dem die Bevölkerung ihre Kandidaten für die Wahlen 2022 kennen lernen konnte. Im Gegensatz dazu, handle es sich bei der Stuhlveranstaltung nicht um eine eigentliche Wahlveranstaltung, wie Mitte-Parlamentarier Andres Uhl betont haben will.