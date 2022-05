Schlieren Nach Rodung am Bach schaltet sich nun Parlamentarierin Hanna Locherer (GLP) ein Hanna Locherer (GLP) fragt den Schlieremer Stadtrat, wieso am Bach bei der Uitikonerstrasse die Büsche weg sind.

Hanna Locherer (GLP) will genau wissen, was es mit der Rodung auf sich hat. zvg

Die im Februar neu gewählte Schlieremer Parlamentarierin Hanna Locherer (GLP) hat kürzlich ihren ersten Vorstoss eingereicht. Im April seien an der Uitikonerstrasse – an der Ecke gegenüber der Trublerhütte – «die Büsche direkt am Bach alle gerodet worden», schreibt sie in ihrer Kleinen Anfrage. Nun sei «nackter Boden» zu sehen.

Auch der Zeitpunkt wirft Fragen auf

Die Rodung hat Locherer erstaunt, weil diese «mitten in der Laichzeit der Amphibien, der Brutzeit der Vögel und der Aufwachzeit der Igel passiert ist». Es sei davon auszugehen, so Locherer weiter, dass dieser Bereich zuvor vielen Tieren einen Lebensraum geboten habe, «der ihnen nun genommen wurde».

«Der Grund für die Rodung ist für die Bevölkerung nicht ersichtlich und auch von Seiten der Stadt Schlieren erfolgten keine Informationen dazu», schreibt Locherer.

Sie will nun wissen, wem das Land gehört und wer für die Planung und Durchführung der Rodung zuständig war. Weiter fragt sie nach dem Grund der Rodung und weshalb diese gerade im April durchgeführt wurde. «Gab es dafür einen dringenden Grund und wenn nicht, wieso wurde es dann nicht zu einem für die Natur und die Tierwelt vermutlich günstigeren Zeitpunkt gemacht?», fragt Locherer in ihrem parlamentarischen Vorstoss.

Und schliesslich stellt Locherer auch die Frage, ob es weitere Pläne für die zukünftige Nutzung respektive Gestaltung dieses Landstücks gibt – wie zum Beispiel eine Veränderung des Bachbetts.

Der Schlieremer Stadtrat hat drei Monate Zeit, um die Kleine Anfrage von Locherer zu beantworten.

Der besagte Bach fliesst etwas weiter unten, ab dem Bahndamm, über lange Strecken unterirdisch eingedolt, bis er nahe des Goldschlägiplatzes als Rietbach wieder zutage tritt und dann in die Limmat fliesst.