Schlieren Limmat-Ranger sollen die Gummiböötler im Zaum halten, verspricht der Regierungsrat Die Böötler sollen nach der Limmat-Revitalisierung nur noch dort durchfahren, wo sie die Natur nicht stören. Das geht aus seiner Antwort auf eine Anfrage des Schlieremer SVP-Kantonsrats Pierre Dalcher hervor.

Gummiboote sind weiterhin bis nach Dietikon zugelassen. Hier schwimmen Badende mit ihren Luftmatratzen und Booten auf der Limmat bei Unterengstringen. Bild: Keystone

(16. August 2020)

Der Regierungsrat stellt sich bei den Schrebergärten auf die Seite des Schlieremer Stadtrats. Er unterstützt das neue Familiengartenkonzept, das die Stadt am 30. September 2022 vorgestellt hat. Das geht aus einer aktuellen Regierungsratsantwort auf eine Anfrage hervor, die der Schlieremer SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher zusammen mit seinen zwei Parteikollegen Martin Hübscher aus Wiesendangen und Domenik Ledergerber aus Herrliberg am 26. September 2022 eingereicht hatte.

Die drei kritisierten darin, dass für die vom Kanton geplante Limmatrevitalisierung Schrebergärten, Fruchtfolge- und ökologischen Anbauflächen geopfert werden sollen. In diesem Zusammenhang stellten sie der Regierung kritische Fragen.

In seiner Antwort verweist der Regierungsrat auf das, was bereits vom Stadtrat gesagt wurde: Es gibt bis auf weiteres keinen Realersatz für die wegfallenden Gärten und die Stadt ist bestrebt, dass möglichst viele Gärtner weiterhin ihrem Hobby nachgehen können. Der Regierungsrat betont, dass er «sich der gesellschaftlichen Bedeutung der Familiengärten bewusst» sei. Er spricht aber auch von einem verstärkten Nutzungsdruck und von «neuen und erweiterten Qualitäten», die für die Bevölkerung durch die Revitalisierung entstünden. Er verweist auf den ökologischen Nutzen einer Revitalisierung. Und er unterstreicht, dass nicht Revitalisierungen das Hauptproblem für Bodenverlust seien, sondern die Urbanisierung.

Landersatz ja, aber nicht zwingend in Schlieren

Aus Sicht des Regierungsrats ist das vorgestellte Projekt die beste von verschiedenen geprüften Lösungen. Aus der Stellungnahme geht auch hervor, dass der Wegfall der Fruchtfolgeflächen kompensiert werden soll, allerdings wird dies nicht zwingend in Schlieren geschehen, sondern irgendwo im Kanton – wo, ist derzeit noch unklar.

Gemäss Regierungsrat muss für die Revitalisierung zwar eine extensiv genutzte Heuwiese aufgegeben werden. Dafür werde durch die Aufweitung der Limmat aber «ein Vielfaches an ökologisch sehr wertvollen Lebensräumen entstehen». Zudem sehe das Projekt trockene Mager- sowie Streuwiesen vor.

Schliesslich sagt er noch etwas zum Thema Gummiboote: Aus Sicht des Regierungsrats haben diese auch in der revitalisierten Limmat eine Daseinsberechtigung. Sie sollen weiterhin bis nach Dietikon fahren dürfen. Allerdings soll der diesbezügliche Verkehr durch gezielte Bepflanzung und eine entsprechende Geländegestaltung dorthin kanalisiert werden, wo er die Natur nicht stört. Darüber hinaus sollen ein Rangerdienst und eine Begleitgruppe, in der der Kanton und die Standortgemeinden vertreten sind, nach dem Bau die Entwicklung beobachten und gegebenenfalls Anpassungen am Projekt vornehmen.