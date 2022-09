Schlieren Nach 12 Jahren ist etwas Neues gefragt – Stadtrat entwickelt neue Legislaturziele zusammen mit der ZHAW Der Stadtrat überprüft seine Stadtidee und Schwerpunkte von Grund auf. Bis Ende 2022 soll die neue Strategie fertig sein.

Der Schlieremer Stadtrat: Markus Bärtschiger (SP), Manuela Stiefel (parteilos), Stefano Kunz (Mitte), Songül Viridén (GLP), Pascal Leuchtmann (SP), Bea Krebs (FDP) und Beat Kilchenmann (SVP, neu). Severin Bigler / CH Media

Für die Entwicklung neuer Legislaturziele und einer neuen Stadtidee hat der Schlieremer Stadtrat rund 26'300 Franken bewilligt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Das Geld fliesst an die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur. Denn Sandro Fuchs, stellvertretender Leiter des In­stituts für Verwaltungsmanagement und Leiter des Centers für Public Financial Management an der ZHAW, begleitet die Stadt beim Entwicklungsprozess. Der erwähnte Betrag gilt als Kostendach; die ZHAW wird die effektiven Kosten abrechnen. Der Auftrag wurde freihändig vergeben. Da das Geld dafür im Budget 2022 nicht berücksichtigt ist und es sich um keine gebundene Ausgabe handelt, wurden die 26'300 Franken als Zusatzkredit gesprochen.

Ziele sollen sich an Nachhaltigkeit orientieren

Der Schlieremer Stadtrat hatte schon früher ein Stadtidee genanntes Leitbild. 2014 und 2018 wurde jeweils das vorherige übernommen und aktualisiert. Im Gegensatz dazu sollen für die neue Legislatur die Stadtidee und die Schwerpunkte neu entwickelt werden. Diese sollen sich an wichtigen strategischen Themen und Entwicklungen der Stadt orientieren. Im Vordergrund stünden übergeordnete Schwerpunkte, die mittel- bis langfristig von grosser strategischer Bedeutung seien, heisst es von der Stadt. Das neue Legislaturprogramm soll sich insbesondere auch an der finanziellen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit orientieren.

Bei der Erarbeitung, die Ende 2022 abgeschlossen sein soll, sollen neben dem Stadtrat und den Abteilungsleitungen der Stadtverwaltung auch die Mitarbeitenden involviert sein.

Mit der Neukonstituierung des Schlieremer Stadtrats am 6. Juli hatte die neue Legislatur 2022–2026 begonnen.