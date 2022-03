Schlieren «Miteinander für Frieden»: Dafür wird am Samstag auf der Pischte 52 eingestanden Der Verein Jass und die SP organisieren am Samstag auf der Pischte 52 einen Anlass mit Musik, Verpflegung und Programmpunkten wie Kreidemalen. So möchten sie ein Zeichen für den Frieden setzen.

Judith Bühler, die Gründerin des Vereins Jass, organisiert einen Friedensanlass auf der Pischte 52. Das Ziel sei, dass möglichst viele und verschiedene Menschen, Vereine und Organisationen an der Veranstaltung teilnähmen, sagt sie. Jonas Walzberg

Am Samstag, 19. März, ab 14 Uhr findet in Schlieren auf der Pischte 52 ein Friedensanlass statt. Organisiert wird er vom Verein Jass, der sich für Diversität und gegen Diskriminierung von Minderheiten einsetzt, in Zusammenarbeit mit der SP Schlieren.

«Das Kriegsgeschehen in der Ukraine beschäftigt die Schlieremer Bevölkerung von klein bis gross. Es macht uns traurig, ohnmächtig, wütend und hilflos», sagt Judith Bühler, Gründerin des Vereins Jass und Hauptorganisatorin des Friedensanlasses. Deshalb habe sie mit dem Verein Jass die Initiative ergriffen und den Friedensanlass in die Wege geleitet. «Lasst uns gemeinsam für den Frieden einstehen und uns solidarisch zeigen», sagt sie.

Wer will, kann sich spontan einbringen

Es solle ein bunter Anlass werden mit Musik, Feuerschalen und Programmpunkten wie Kreidemalen, sagt Bühler. Die SP Schlieren sorge für Kaffee und Kuchen und sammle Spenden für Menschen in Not. Die reformierte Kirche Schlieren beteilige sich ebenfalls, sagt sie. Das Ziel sei, dass möglichst viele und verschiedene Menschen, Vereine und Organisationen an der Veranstaltung teilnähmen.

«Vieles wird auch spontan entstehen. Passanten können gerne dazustossen und sich einbringen», so Bühler. «Jeder und jede kann eigene Textilien zum Bemalen, Kerzen zum Anzünden oder Musikplaylisten zum Abspielen mitbringen.» Ausserdem würden die Anwesenden mit einem sogenannten «Open Mic» die Möglichkeit bekommen, einen Redebeitrag zu leisten und sich auszutauschen.