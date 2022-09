Schlieren Richtige Einstellung zum Erfolg: Am 19. Tag der Wirtschaft erklärte der ZSC-Sportchef, wie er mit Niederlagen umgeht Im Start-up-Space in Schlieren fand am Donnerstag der 19. Tag der Wirtschaft statt. Zu Gast waren unter anderem Sven Leuenberger, Sportchef der ZSC Lions, sowie Evelyne Binsack, Motivational Speaker und langjährige Berufsbergführerin.

9 Bilder 9 Bilder Die Schweizer Moderatorin Sonja Hasler begrüsste den Sportchef der ZSC Lions Sven Leuenberger auf der Bühne des diesjährigen Tag der Wirtschaft im Start-up-Space in Schlieren. Severin Bigler

«Hindernisse können mich nicht aufhalten; Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall.» Mit diesem Zitat von Leonardo Da Vinci lud der Start-up-Space Schlieren am Donnerstag zum 19. Tag der Wirtschaft ein. Die aus dem Schweizer Fernsehen bekannte Moderatorin Sonja Hasler begrüsste die rund 60 Gäste, die sich gegen die Mittagszeit zu Beginn des Anlasses im Saal eingefunden hatten.

Kurz darauf ergriff der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) mit einer kurzen Eröffnungsrede das Wort. «Es liegt in der Natur des Menschen, immer Erster sein zu wollen», sagte er. Dabei würden wir oft vergessen, dass es für ein Unternehmen oder auch eine Stadt mindestens genauso lohnenswert sei, den Platz des Zweitbesten einzunehmen.

Bärtschiger zeigte auch den direkten Zusammenhang von Innovation und Imitation auf. «Ökonomisch gesehen ist es keine Schande und auch keine Seltenheit, Nachahmer einer schon dagewesenen Idee zu sein und damit zum Erfolg zu gelangen.» Die anwesenden Vertreter aus Wirtschaft, Gewerbe und Behörden hörten dem Redner gespannt zu.

Rund 60 Gäste waren am Tag der Wirtschaft im Start-up-Space in Schlieren anwesend. Severin Bigler

Nach Niederlagen muss man wieder aufstehen

Aufgeregter wurde die Stimmung im Publikum, als der Sportchef der ZSC Lions, Sven Leuenberger, die Bühne betrat. Unter dem Motto «If you can visualize it, you can do it» erzählte er von Niederlagen, mit denen man im Sport wie auch in allen anderen Branchen hin und wieder umgehen müsse. Wichtig in so einer enttäuschenden Situation sei, sich genügend Zeit zu lassen, um das Geschehene richtig verarbeiten zu können, sagte er.

«Ich stehe jeden Morgen mit dem Ziel auf, diese Meisterschaft zu gewinnen», sagte Leuenberger. «Trotzdem darf ich nicht am Boden liegen bleiben, wenn es am Ende doch nicht klappt.» Zum Schluss verriet er den Gästen noch, wie er nach oder auch während einer anstrengenden Saison seine Batterien wieder auflädt: Nämlich beim Golfen draussen in der Natur oder indem er Zeit mit seiner Familie verbringt.

Das Schlierefäscht 2023 zählt zurzeit 199 Sponsoren

Nach einem ausgiebigen Mittagessen übergab Moderatorin Sonja Hasler das Wort an Albert Schweizer, der seit 23 Jahren als Standortförderer der Stadt Schlieren tätig ist. Im Hinblick auf das im September 2023 stattfindende Schlierefäscht unter dem Motto «Schliere lacht» forderte er die anwesenden Personen dazu auf, ihr Handy zu zücken und sich die Veranstaltung in ihren persönlichen Kalender einzutragen.

Der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger eröffnete den Anlass mit einer kurzen Rede. Severin Bigler

«Mit den derzeitig 199 Sponsoren für das kommende Schlierefäscht sind rund die Hälfte der vorgesehenen Sponsorenplätze bereits belegt», sagte Schweizer. Gemeinsam mit weiteren Sponsoren soll das Budget von insgesamt 1,5 Millionen Franken gestemmt werden. Das Konzept und Programm für das Schlierefäscht stehen bereits. Laut Schweizer seien die Vorbereitungen weiterhin in vollem Gange.

Nach Abschluss des Mittagsprogramms ging es am Nachmittag nach einer kurzen Pause weiter mit einer bunten Palette an Themen. Kurz vor 14 Uhr wurden die neu eingetroffenen Gäste von Andreas Geistlich, Präsident der Wirtschaftskammer Schlieren, und Moderatorin Sonja Hasler begrüsst. Als Überraschungsgast richtete auch die kürzlich ausgezeichnete Physikerin und ETH-Professorin Ursula Keller ein paar Worte an das Publikum.

Auch Bergsteigerin Evelyne Binsack hielt eine Rede

Im Fokus standen am Nachmittag die Themen Biohacking, Entscheidungen treffen, Grenzerfahrungen sowie die Auswirkungen von Ernährung auf die Karriere. So berichtete Motivational-Speaker und Coach Evelyne Binsack als langjährige Berufsbergführerin beispielsweise von ihren Erfahrungen, die sie beim Erklimmen der höchsten Berge der Welt oder auf ihrer Expedition zum Südpol gemacht hat.

Andreas Geistlich, Präsident der Wirtschaftskammer Schlieren, posierte mit der Physikerin und ETH-Professorin Ursula Keller. Severin Bigler

Vor Beginn der Abendveranstaltung lud ein Apéro die anwesenden Gäste und Unternehmer zum gegenseitigen Austausch ein. Im anschliessenden Abendprogramm mit Dinner stach das Podiumsinterview mit Patrick Fischer, Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, als besonderes Highlight heraus.

Gegen 21 Uhr liessen die verbliebenen Gäste den Tag der Wirtschaft im Schlieremer Start-up-Space mit stimmungsvoller Musik und einem Drink ausklingen und nutzten die letzte Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen.