Wie das Beispiel Weiningen zeigt, ist der Mehrwertausgleich vielerorts umstritten. Im Vorfeld der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022 waren sich bereits Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission (RPK) uneinig. Während die Exekutive einen maximalen Mehrwertausgleich von 40 Prozent forderte, stellte sich die RPK ganz gegen die Einführung eines solchen Mehrwertausgleichs. Und als es zur Abstimmung an der Gemeindeversammlung kam, wollten die Stimmberechtigten keiner der beiden Seiten Folge leisten. Stattdessen sprachen sie sich mit einer Zweidrittelmehrheit für einen Kompromiss aus – der Mehrwertausgleich sollte nur 20 Prozent betragen. Dies betrifft Grundstücke ab einer Grösse von 2000 Quadratmetern.



Gegner des Mehrwertausgleichs argumentierten in der Vergangenheit mit einem gestiegenen Verwaltungsaufwand, einer Ungleichbehandlung zwischen Landbesitzern und abschreckend hohen Abgaben für Investoren.



In Dietikon sprach sich das Parlament im November nach einer längeren Debatte für die Maximalvariante von 40 Prozent ab 1200 Quadratmeter aus. Die Geroldswiler Gemeindeversammlung setzte den Ausgleich am vergangenen Montag bei 30 Prozent ab einer Fläche von 1200 Quadratmetern fest. In Aesch wurde der Mehrwertausgleich sogar ganz abgelehnt.

Einführung des Ausgleichs ist zwingend

Das ist bis auf weiteres aber nicht möglich. So hielt das Bundesgericht im April im Fall der Berner Gemeinde Meikirch fest, dass solch ein Verzicht gegen das Raumplanungsgesetz verstösst. Dieses Urteil hat auch der Zürcher Regierungsrat im September in seiner Antwort auf eine kantonsrätliche Anfrage bestätigt.



Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Im Rahmen der Revision des Raumplanungsgesetzes hat der Ständerat in der Sommersession einstimmig eine Präzisierung des Gesetzestexts zum Mehrwertausgleich angenommen. Diese soll dafür sorgen, dass der kommunale Mehrwertausgleich neu fakultativ wird.



Bevor die Änderung greift, muss der Nationalrat und anschliessend allenfalls auch das Volk noch der Teilrevision zustimmen. Bis dahin gelten die derzeitigen Bestimmungen und das Bundesgerichtsurteil. Bis spätestens 1. März 2025 müssen alle Gemeinden den kommunalen Mehrwertausgleich festsetzen. Tritt aber die genannte Gesetzesänderung in Kraft, wäre auch der von Aesch gewählte Weg gesetzeskonform.



Die Gemeinden Oetwil, Urdorf, Birmensdorf, Unterengstringen und Bergdietikon haben den Mehrwertausgleich noch nicht in ihrer Nutzungsplanung festgesetzt. In Oberengstringen gelten 20 Prozent ab einer Fläche von 1200 Quadratmetern, in Uitikon und Zürich sind 40 Prozent ab 1200 Quadratmeter massgebend. (lue)