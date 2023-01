Schlieren Limmatrevitalisierung: Welche Entschädigung erhält die Stadt vom Kanton für ihr Land? Der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi (Mitte) will in einer Kleinen Anfrage vom Stadtrat wissen, welche Kosten wegen der Limmatrevitalisierung auf die Stadt zukommen werden.

Schön und natürlich soll der Limmatbogen künftig aussehen. Aber zu welchem Preis? Das fragt sich der Schlieremer Politiker Daniel Laubi (Mitte). Visualisierung/zvg

Die im Herbst 2022 vorgestellten Revitalisierungsabsichten für die Limmat bleiben weiterhin ein Politikum in Schlieren. Nicht nur lancierte der Familiengartenverein Betschenrohr kürzlich eine Petition, in der er eine Redimensionierung des kantonalen Projekts fordert. Nun thematisiert Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi (Mitte) in einer Kleinen Anfrage mögliche Kosten, welche die Renaturierung des Limmatbogens für Schlieren verursachen könnte. Er erinnert daran, dass die Stadt für das Projekt einige Hektaren Land und Gartenflächen abtreten sowie die bestehende Grundwasserfassung vom Betschenrohr ins Unterrohr müsse. Das alles sei mit Kosten verbunden.

Laubi möchte deshalb vom Stadtrat wissen, ob die Stadt diesen finanziellen Aufwand übernehmen muss. Er fragt: «Müssten beim Projekt nicht der Bund und Kanton die flankierenden Massnahmen, die mit dem Projekt zwingend verbunden sind, ebenfalls bezahlen?» Er denkt dabei insbesondere an die bereits erwähnte Grundwasserfassung. Weiter möchte Laubi vom Stadtrat erfahren, ob dieser beim Kanton Druck machen wird, damit der Stadt keine Kosten für die flankierenden Massnahmen entstehen. Des Weiteren will er in Erfahrung bringen, welche Entschädigungssumme der Kanton der Stadt für deren Land leisten wird.

Auch im Kantonsrat war das Projekt schon ein Thema

Laubis Kleine Anfrage ist nicht der einzige aktuelle politische Vorstoss, der Kritik an der Limmatrevitalisierung übt. Im Dezember 2022 beantwortete der Regierungsrat eine Anfrage des Schlieremer SVP-Kantonsrats Pierre Dalcher und seiner zwei Parteikollegen Martin Hübscher aus Wiesendangen und Domenik Ledergerber aus Herrliberg. Dalcher hatte in dem Vorstoss kritisiert, dass Garten-, Fruchtfolge- und ökologische Anbauflächen für das Megaprojekt geopfert werden.

Das Kantonsprojekt «Lebendige Limmat» sieht vor, den 3,2 Kilometer langen Limmatabschnitt zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und der Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen zu renaturieren und dem Fluss mehr Raum als bis anhin zu lassen. Für diese Verbreiterung der Limmat müssen insgesamt 20 Hektaren Land aufgegeben werden. Für die Betschenrohrgärtner bedeutet das, dass sie über die Hälfte ihres Pachtlands aufgeben müssen. Das Projekt soll insgesamt 70 Millionen Franken kosten und wurde unter Einbezug der Standortgemeinden Schlieren, Oberengstringen und Unterengstringen sowie des Klosters Fahr und der Stadt Zürich erarbeitet. Die Umsetzung beginnt voraussichtlich frühestens im Jahr 2027.