Schlieren Das Schlierefäscht endete so richtig heiss «Zehn Tage Vollgas»: Mit dem Konzert der Piano Connection auf der Zentrumsbühne fand das Schlierefäscht am Sonntag seinen Abschluss.

12 Bilder 12 Bilder Die Phil-Collins-und-Genesis-Tribute-Band Phil It begeisterte am Samstagabend die Massen – und kam so dem Original sehr nahe. Bild: David Egger

Stadtpräsident Markus Bärtschiger brachte es am Samstagnachmittag auf den Punkt, als er in der Schlierefäscht-Schwingarena ins Mikrofon sprach: «Geniesst es noch, auch wenn es ein bisschen warm ist.»

Nicht nur für die Renaissance der Limmattaler Gewerbeschau, die «Gwerb 23», war die Hitze eine Herausforderung. Erst als es mit dem Abend etwas weniger heiss wurde, kamen die ganz grossen Massen – etwa um sich die Phil-Collins-und-Genesis-Tribute-Band Phil It auf der Hauptbühne anzuhören.

Auf viel Publikum durfte am Abend auch Komiker Peter Pfändler zählen – wie schon sein Berufskollege Charles Nguela am Dienstag lockte er mehr Leute zur Stadthausbühne als die Musikerinnen und Musiker vor und nach ihm. Passend zum Motto «Schliere lacht» kommt Comedy am Schlierefäscht sehr gut an.

Das Publikum zeigte am Samstag wieder, dass es gerne mitmacht. Zum Beispiel, als der Schlieremer Verein No Limits dazu aufrief, beim Linedance mitzutanzen. Auch später, beim Auftritt der Western Girls, tanzten manche noch weiter.

Nochmals für richtig viel Volk vor der Zentrumsbühne sorgten am Sonntag die Schülerinnen und Schüler des Schlieremer Zelgli-Schulhauses, als sie ihr Programm «Tänzerisch durch die Zeit» aufführten. Viele Eltern verfolgten stolz die Show, bei der sich die Kinder etwa zu «Jerusalema», «YMCA» oder «Macarena» bewegten.

Am Ende kam es, wie es kommen musste: Die Piano Connection, die am 1. September den Konzertreigen eröffnet hatte, spielte als letzte Band am Sonntag auf der Zentrumsbühne – wohl auch wegen der Hitze für einmal ohne ihre legendären Jacketts. Im Publikum waren viele, die die Band schon seit ihrem Ursprung vor vier Jahrzehnten verfolgen. Pianist und Gitarrist Thomas Pfann bilanzierte ins Mikrofon: «Es war einfach eine coole Party!» Und er freute sich über alle, die «nach zehn Tagen Vollgas» auch dieses Konzert noch auskosteten.