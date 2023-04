Schlieren Die ETH Zürich mietet neue Labors an der Südstrasse in Schlieren – gleich neben der Kantonsapotheke Die ETH Zürich bezieht im Januar 2025 neue Labore an der Südstrasse 1 in Schlieren. Dass genau dieser Standort für die Medizinforschung gewählt wurde, ist kein Zufall.

An der Südstrasse 1 in Schlieren entstehen neue Labore der ETH. Links im Bild ist das weisse Gebäude zu sehen, in dem sich die Zürcher Kantonsapotheke befindet. Bild: zvg/ETH Zürich

Die ETH Zürich bezieht im Januar 2025 neue Labors in Schlieren. Das Gebäude mit dem Namen SSA entsteht zurzeit an der Südstrasse 1. «Die Anmietung erlaubt es uns, dass wir nicht in einen Neubau investieren müssen, sondern uns darauf fokussieren können, unsere Forschungsmöglichkeiten rasch zu erweitern», wird Ulrich Weidmann, Vizepräsident für Infrastruktur der ETH, in einer Medienmitteilung vom Mittwoch zitiert.

Forschungsergebnisse sollen schneller weitergeleitet werden

Das neue Gebäude bietet eine Hauptnutzfläche von rund 7000 Quadratmetern. Dies schafft laut der ETH Zürich Platz für bis zu zehn Forschungsgruppen. Diese forschen im Bereich Life Sciences, der verschiedene Naturwissenschaften vereint und in dem zum Beispiel neue Medikamente entwickelt werden.

«Die ETH Zürich engagiert sich nicht nur in der biomedizinischen Grundlagenforschung, sondern sie trägt auch dazu bei, dass die Forschungsergebnisse rasch in die Kliniken und zu den Patientinnen und Patienten gelangen», wird Christian Wolfrum, Vizepräsident für Forschung, in der Mitteilung zitiert. Der neue Standort in Schlieren sei dafür besonders gut geeignet, da Partner wie die Universität Zürich (UZH) und das Universitätsspital Zürich (USZ) oder das Kantonsspital Baden in der Nähe liegen. Die UZH und das USZ sind auch selber in Schlieren präsent.

Das Vorgängergebäude des SSA wurde in den 1960er-Jahren erbaut und als Reparaturwerkstatt für Postfahrzeuge genutzt. Im Jahr 2008 verkaufte die Post das Gebäude. 2021 riss die Gewerbe- und Handelszentrum AG Schlieren als neue Eigentümerin das Gebäude ab und begann den Neubau.

Der neue Standort ist Teil eines grossen Netzwerks

Dass die ETH diesen Standort ausgesucht hat, ist kein Zufall. Gemäss ihrer Medienmitteilung hofft sie auf ein optimales Forschungsumfeld. Neben UZH und USZ forscht unter anderem auch der Pharmariese Roche in Schlieren. Und gleich neben der Südstrasse 1 befindet sich die Zürcher Kantonsapotheke.

Die ETH ist inzwischen auch Mitglied des Schlieremer Bio-Technoparks, der ennet der Gleise auf dem ehemaligen Wagi-Areal entstanden ist. Dort können Firmen und Bildungsinstitutionen Labors mieten.

Wie der Mitteilung der ETH weiter zu entnehmen ist, möchte die auf personalisierte Gesundheitstechnologien spezialisierte ETH-Forschungsplattform Nexus im neuen SSA-Gebäude ihren Hauptsitz einrichten.