Der neue Vorstand der Wirtschaftskammer Schlieren: Daniel Laubi (neu), Brigitte Becker (bisher), Präsident Andreas Geistlich (bisher), Filiz di Liberto (neu) und Hans Kohler (bisher). Es fehlen Roger Maneth und Marco Studer (beide bisher). Severin Bigler / CH Media

Die Wirtschaftskammer Schlieren will ihre Strategie justieren und unter anderem ihre Kommunikation verbessern. Das gab Präsident Andreas Geistlich an der Mitgliederversammlung vom Donnerstag im Start-up-Space in Schlieren bekannt. Nächstes Jahr feiert die Wirtschaftskammer ihren 30. Geburtstag. Der Vorstand hat das bevorstehende Jubiläum zum Anlass genommen, die Strategie einer Überprüfung zu unterziehen, so Geistlich. «Wir stellen seit längerer Zeit fest, dass es etwas knorzt. Wir haben Mühe, neue Mitglieder zu gewinnen oder bestehende für den Besuch von Anlässen zu motivieren.» Nach 30 Jahren habe man etwas Staub angesetzt.

Deshalb wurde im Januar eine Befragung bei Firmen durchgeführt. Angeschrieben wurden rund 500 Adressen, also einige mehr als die Wirtschaftskammer Mitglieder hat. Rund 80 Personen hätten geantwortet, sagte Geistlich. Das Ergebnis zeige, dass die Mehrheit von ihnen über 50 Jahre alt und Mitglied bei der Wirtschaftskammer sei. «83 Prozent der Befragten zeigten sich zufrieden mit der Wirtschaftskammer», so Geistlich. Gewünscht würden aber vermehrte Themenanlässe, an denen man etwas lernen könne. Auch die Firmenpräsentationen seien sehr beliebt. Deshalb wolle man in Zukunft unter anderem mehr Anlässe mit Inhalt durchführen.

Kritik an der Situation beim Stadtkreisel

Auch bezüglich der Kommunikation sieht man Handlungsbedarf. «Nach dem Motto ‹Tue Gutes und sprich darüber›», so Geistlich. Ein erster Schritt bezüglich besserer Kommunikation sei bereits getan mit dem Linked-in-Profil, das ein Vorstandsmitglied erstellt habe. Was Neumitglieder betreffe – die Wirtschaftskammer zählt aktuell 91 Mitglieder –, sei man offen. Einzige Bedingung sei, dass sie einen Bezug zu Schlieren haben. Ansonsten sei jeder herzlich willkommen.

Weiter ging Geistlich in seinem Jahresbericht auf die schwierige Situation der Wirtschaft aufgrund der aktuellen Weltlage ein. Er forderte unter anderem, dass man sich wieder mit dem Thema Kernenergie auseinandersetzt. Auch die lokalen Rahmenbedingen waren Teil seines Berichtes. Er kritisierte unter anderem, dass die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) immer noch auf sich warten lasse. Die Stausituation am Stadtkreisel bezeichnete er als «untragbar». Dass der Stadtrat die Fussgängerströme im Kreisel nun dosieren wolle, finde man bei der Wirtschaftskammer eine gute Idee. «Nur hatten wir diese Idee schon vor zehn Jahren», so Geistlich. Nicht zufrieden ist er auch mit dem Masterplan «Grüne Mitte» für das Stadtzentrum. Er bezeichnete diesen als mutlos und kritisierte, dass ein Raum für Vereine und die Wirtschaft fehle.

Zwei neue Vorstandsmitglieder

Neben der Genehmigung des Jahresberichts des Präsidenten standen auch die Abnahme der Jahresrechnung und des Budgets sowie die Déchargeerteilung an den Vorstand auf der Traktandenliste. Alles ging diskussionslos über die Bühne. Das galt auch für die Vorstandswahlen. In der Führung kommt es zu zwei Wechseln. Sowohl Urs Maag (Maag Immobilien AG) als auch FDP-Gemeinderat Sasa Stajic (Stacon GmbH) gaben nach acht respektive vier Jahren ihren Rücktritt bekannt. Als Nachfolgerin beziehungsweise Nachfolger wurden Filiz di Liberto (Hotel Tivoli) und Mitte-Gemeinderat Daniel Laubi (Einzelmitglied) gewählt. Wiedergewählt wurden neben Geistlich auch Brigitte Becker, Hans Kohler, Roger Maneth und Marco Studer.