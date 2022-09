Schlieren Bligg, ein Riesenrad und spezielle Fest-Socken – am Schlierefäscht 2023 wird mächtig was los sein Bis am Donnerstagabend waren nur ganz wenige Leute eingeweiht. Dann präsentierte das OK des Schlierefäscht 2023 das Bühnenprogramm. Neben Bligg werden auch weitere bekannte Schweizer Künstler auftreten. Und auf der Pischte 52 wird es 34 Meter in die Höhe gehen.

Bilgg ist einer von zwei Hauptacts am Schlierefäscht 2023. Der zweite wird am 13. November bekannt gegeben. Massimo Piccoli / KEYSTONE / TI-Press

Schlieren ohne Schlierefäscht? Undenkbar. Dementsprechend gross ist die Vorfreude in der Stadt bereits jetzt schon. Vom 1. September an wird nächstes Jahr im Stadtzentrum während ganzen zehn Tagen gefeiert – wie schon 2011, 2015 und 2019. Was den Besucherinnen und Besuchern am vom Verein Event Schlieren organisierten Grossanlass geboten wird – vor allem auf den drei Bühnen – bleibt jeweils lange ein gut gehütetes Geheimnis. Gelüftet wird es vom siebenköpfigen Kern-OK traditionellerweise an einem speziellen Anlass für geladene Gäste, Sponsoren, Gastro-Partner sowie Helferinnen und Helfer 365 Tage vor dem nächsten Festbeginn.

Am Donnerstag war es wieder einmal so weit. Rund 150 Personen folgten der Einladung in den Start-up-Space Schlieren, wo sie aus erster Hand über die Highlights des anstehenden Festes informiert wurden. Wie schon bei den vergangenen Austragungen wartet auch auch das kommende Schlierefäscht mit einem vielfältigen Programm unter dem Motto «Schliere lacht» auf. Einer der beiden Hauptacts wird Bligg sein. Der andere wird am 13. November bekannt gegeben. Für Barbara Gysling, im OK für das Bühnenprogramm verantwortlich, geht damit ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. «Es war schon immer mein Wunsch, ihn ans Schlierefäscht zu holen», sagte sie bei der Präsentation des Line-up.

Viele weitere bekannte Schweizer Künstler

Dieses hat es auch sonst in sich. Mit Adrian Stern, Maya Brunner, Caroline Chevin, Silberbüx oder Phil Dankner - der am Donnerstag eine musikalische Kostprobe gab - werden weitere bekannte Schweizer Künstler auf der Bühne stehen. Zu hören wird es auch die Big Band Zürich geben. Eröffnet – und dann auch wieder geschlossen – wird der musikalische Reigen von der Dietiker Piano Connection. Ebenfalls aus Dietikon anreisen wird Comedian Charles Nguela. Für Lacher soll auch Peter Pfändler sorgen. Und verschiedene Tribute-Bands bringen die Musik der Beatles, der Bee Gees, von Phil Collins, Bryan Adams, Eros Ramazzotti, Abba und Jimi Hendrix nach Schlieren. Gemäss Gysling steht das Bühnenprogramm damit zu 80 Prozent.

10 Bilder 10 Bilder Barbara Gysling, im OK verantwortlich für das Bühnenprogramm, präsentierte die Künstlerinnen und Künstler, die nächstes Jahr am Schlierefäscht auftreten werden. Severin Bigler / CH Media

Auf gutem Weg ist auch das Sponsoring, wie Sponsoring-Chef Albert Schweizer den Anwesenden erläuterte. Für das kommende Fest soll mit 888’888 Franken ein neuer Sponsoring-Rekord geknackt werden. Rund 70 Prozent dieser Summe, aktuell 612'000 Franken, seien bereits zusammen, sagte Schweizer und verriet, dass es am nächsten Schlierefäscht auch ein Gewerbezelt geben werde, wo jeden Tag etwas los sei. Den Gesamtaufwand für das Fest bezifferte Marco Lucchinetti, im OK für die Finanzen und die Kommunikation verantwortlich, auf rund 1,56 Millionen Franken.

Auf der Pischte geht es 34 Meter in die Höhe

Mit diesem Geld wird unter anderem auch eine der Neuheiten am Schlierefäscht finanziert - ein 34 Meter hohes Riesenrad auf der Pischte 52. «Es ist eines der grössten Riesenräder in der Schweiz», sagte Bau- und Infrastrukturchef Ruedi Meier. Neu wird vor dem Stadthaus die Stadthausbühne zu stehen kommen. Sie ersetzt die bisherige Kleine Bühne.

Neu ist auch, dass das Fest erstmals von einer Markenbotschafterin repräsentiert wird. Es handelt sich dabei um Cloé Salzgeber, die Tochter von SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber. Sie wurde ebenfalls am Donnerstag vorgestellt und führte zusammen mit Lucchinetti durch den Abend. Passend zum Anlass trugen die beiden Moderatoren die neuen Schlierefäscht-Socken, die beim Schlosser Kiosk an der Badenerstrasse 1 gekauft werden können. «Es ist eine grosse Ehre für mich, Teil des Schlierefäscht zu sein», sagte die junge Moderatorin.

Weiningen wird Gastgemeinde und Grindelwald Gastregion

Teil des Festes wird 2023 auch wieder eine Gastregion sein. Dieses Mal ist es Grindelwald. Neu ist, dass am Schlierenfäscht auch eine Gastgemeinde ihren Auftritt haben wird. «Wir haben eine Ausschreibung gemacht und verschiedene Bewerbungen aus der Region erhalten», sagte Albert Schweizer. Die Wahl fiel schliesslich auf Weiningen. «Im ersten Moment war ich baff. Dann habe ich mich wahnsinnig gefreut», sagte der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle. Wie genau sich die Gemeinde am Schlierefäscht präsentieren werde, stehe noch nicht fest. Sicher werden aber der Rebbau und der Wein eine wichtige Rolle spielen. «Für uns ist das eine hervorragende Plattform», so Okle.

Eine gute Plattform ist das Fest auch für die verschiedenen Gastroanbieter. Noch seien einige Plätze verfügbar, sagte Peter Seifritz, der im OK für die Gastronomie verantwortlich zeichnet. Bis jetzt freue man sich auf 8 Bars, 14 Beizen und 32 Stände. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich wieder auf kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt freuen.

Auch das beliebte Wasserspiel darf nicht fehlen

Zum bewährten Rahmenprogramm des Schlierefäscht gehört auch, dass Jung und Alt etwas geboten wird. So werde es auch wieder einen Seniorennachmittag geben, sagte Barbara Gysling. Die Kinder dürfen sich auf den Zirkus Mugg freuen und auch der Herbstmarkt wird im Rahmen des Festes seinen Platz haben. Die beliebten Jahrgangstreffen sollen ebenfalls wieder für gemütliche Stunden sorgen. Und auch das spektakuläre Wasserspiel von Urs Habegger darf nächstes Jahr nicht fehlen. Am Schlierefäscht ist es zudem Tradition, dass ein Sozialprojekt unterstützt wird. Dieses Mal fiel die Wahl auf die IG Wilde Biene, die sich für die Wildbienenförderung in der Schweiz einsetzt.

Es ist also schon viel angerichtet für ein fröhliches Fest. «Man merkt, die Vorfreude ist da», sagte denn auch OK-Präsidentin Sabrina Berri, die sich jetzt schon darauf freut, «neue Bekanntschaften zu machen».