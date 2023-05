Schlieren Können bald alle Velofahrer mit dem Handy die Limmattaler Velorouten bewerten? Die Technik steht bereit Die Zürcher Planungsgruppe Limmattal hatte Roger Fischer von der Datengenossenschaft Posmo nach Schlieren eingeladen. Diese verfolgt einen interessanten Ansatz für Velorouten.

Roger Fischer von der Datengenossenschaft Posmo und der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann an der Delegiertenversammlung der ZPL am Mittwoch im Stadthaus Schlieren. Bild: David Egger

Für einmal hatte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) im Schlieremer Stadthaus das Sagen. Als Präsident der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) führte er am Mittwochabend durch die kurze Delegiertenversammlung der ZPL. Spannend wurde es, als er das Wort an Roger Fischer von der Genossenschaft Posmo übergab, einer Datengenossenschaft für Mobilität. Fischer stellte die Angebote Cityserver und Velobserver vor, die Städten und Gemeinden bei der Verkehrsplanung helfen können.

So sieht es im «Velobserver» von Posmo aus, wenn man einen Teil des Veloroutennetzes als sehr schlecht, schlecht, gut oder sehr gut bewertet. Bild: zvg

Insbesondere bietet der sogenannte Velobserver die Möglichkeit, die Meinung der Bevölkerung zu bestehenden Velorouten sozusagen nonstop abzuholen, wenn dies eine Stadt oder Gemeinde will. Über eine Handy-App können Velofahrerinnen und Velofahrer Strecken mit Smileys bewerten. So wird schnell klar, ob eine offizielle Veloroute, so wie sie zurzeit daherkommt, überhaupt funktioniert beziehungsweise den Bedürfnissen entspricht. Der Velobserver kann aber bei Bedarf auch gezielt nur bestimmten Nutzergruppen wie zum Beispiel Fachpersonen zur Verfügung gestellt werden.

Gleichzeitig ermöglicht es die App, dass die offiziellen Velorouten bekannter werden, da die Karten online zugänglich sind. Denn welcher Otto Normalbürger schaut schon auf den offiziellen Richtplan? Oder wer konsultiert das Geoinformationssystem (GIS) des Kantons oder der Gemeinde?

Die Stadt Zürich nutzt die Angebote bereits

Apropos GIS: Der sogenannte Cityserver, das andere Angebot von Posmo, soll diese Systeme zumindest zum Teil ersetzen oder ergänzen können. Die Idee: Mit dem Cityserver soll es zum Beispiel Angestellten einer Stadt ermöglicht werden, ohne GIS-Kenntnisse via Handy offizielle Velorouten und -netze zu erstellen, à jour zu halten, in verschiedenen Kontexten zu verwenden und online zugänglich zu machen. Soll zum Beispiel der Verlauf einer Veloroute mit Fotos genau aufgezeigt werden, so können die Stadt-Angestellten diese vor Ort selber mit dem Handy machen und direkt in den Cityserver hochladen. Auch geplante Routen sollen angezeigt werden können.

Die Stadt Zürich nutzt diese neue Toolbox für Städte und Gemeinden bereits. Im April 2022 ging der Velobserver online und seit Anfang 2023 wird auch der Cityserver in der Stadt Zürich umgesetzt. Zwischen Februar 2022 und März 2023 haben laut Roger Fischer bereits 432 Zürcherinnen und Zürcher über 53’000 Mal das Velovorzugsroutennetz in der Stadt bewertet. Das Angebot hat zudem bereits eine Auszeichnung gewonnen: Im Oktober erhielt der Velobserver den Deutschen Mobilitätspreis in der Kategorie International.

Bei den ZPL-Delegierten stiess das Referat von Roger Fischer zu Cityserver und Velobserver auf Interesse – wobei sich manche etwas weniger Fokus aufs Velo wünschen würden, da alle Verkehrsträger zu beachten und diese nicht gegeneinander auszuspielen seien.

Vor dem Referat hatten die ZPL-Delegierten bei ihrer Kurz-Versammlung im Schlieremer Stadthaus das Protokoll der letzten Versammlung sowie die Jahresrechnung und den Jahresbericht genehmigt. In der ZPL sind alle Gemeinden des Bezirks Dietikon vertreten, dies jeweils durch Mitglieder der Exekutive.