Schlieren Kinder sollen mehr Rechte erhalten Michael Koger (SP) möchte, dass die Stadt Schlieren zu einer «kinderfreundlichen Gemeinde» nach dem Vorbild von Unicef Schweiz-Liechtenstein wird.

Der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Michael Koger (SP) will Schlieren zu einer Stadt nach Unicef-Kriterien machen. Mathias Förster (30.05.2023)

In einer kinderfreundlichen Gemeinde haben der gemeinnützigen Organisation Unicef zufolge alle Kinder und Jugendlichen das Recht, «in einem gesunden und sicheren Umfeld aufzuwachsen, in dem sie sich bestmöglich entwickeln können». Die Unicef-Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» unterstütze Gemeinden und Städte bei der Schaffung der dafür nötigen Rahmenbedingungen, sagt Koger.

Um sein Anliegen voranzutreiben hat er zusammen mit sieben weiteren Gemeindeparlamentariern der SP und der Grünen ein Postulat eingereicht. Darin heisst es auch, dass Schlieren «im Kanton Zürich nach wie vor nicht den besten Ruf in Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen» habe. Weiter argumentiert Koger mit der Vorbildfunktion der Stadt. Und er verspricht, dass sich Kinder in einer Gemeinde mit diesen Kriterien nach Unicef-Standards aktiv einbrächten. Sie lernten, Verantwortung zu übernehmen und identifizierten sich so stärker mit ihrem Wohnort. Gemäss Geschäftsordnung des Parlaments müsste das Postulat an einer der nächsten beiden Sitzungen behandelt werden, das heisst am 28. August oder am 25. September. (lue)