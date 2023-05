Schlieren Kesslerstrasse erhält viele neue Leitungen – Stadtrat bewilligt fast eine Million Franken Neue Leitungen für Fernwärme, Wasser und Kommunikation sollen in der Kesslerstrasse in Schlieren gebaut werden. Die Stadt profitiert bei diesem Projekt von tieferen Preisen als üblich.

In der Kesslerstrasse (rechts der Bildmitte) soll unter anderem eine Fernwärmeleitung gebaut werden. Bild: Severin Bigler (11.8.2021)

Der Schlieremer Stadtrat hat eine gebundene Ausgabe von rund 980'000 Franken exklusive Mehrwertsteuer für den Ersatz von zwei Asbestzementleitungen gesprochen: Die Wassertransportleitung im 188 Meter langen Abschnitt zwischen der Kesslerstrasse 23 und der Kreuzung Langackerstrasse sowie die Wasserleitung im 410 Meter langen Bereich zwischen der Kesslerstrasse 7 und derselben Kreuzung. Beide Leitungen sind über 50 Jahre alt und teils in schlechtem Zustand. Die Asbestzementleitungen werden durch Stahlleitungen ersetzt.

Das Projekt sieht auch den Ersatz aller Hydranten in den betreffenden Abschnitten vor. Das Lichtwellenleiter-Kommunikationsnetz wird ebenfalls ausgebaut.

Auch Fernwärmeleitungen sollen im betreffenden Abschnitt gebaut werden. Hierfür ist die Limeco zuständig, die die Kehrichtverbrennungsanlage in Dietikon betreibt, von wo die Fernwärme stammt.

Keime in der Wasserleitung verhindern

Nun gilt es eine Norm zu beachten, die einen Mindestabstand zwischen Fernwärmeleitungen und Wasserleitungen vorschreibt. Diese Norm soll verhindern, dass Wasserleitungen wegen einer zu nah gelegenen Fernwärmeleitung aufheizen und dadurch Keime entstehen. Die bisherigen Wasserleitungen sind in der Kesslerstrasse sozusagen über mehrere Orte verteilt, sie sollen nun gebündelt und zusammengelegt werden, damit alle Wasserleitungen genug Abstand zur Limeco-Fernwärmeleitung haben.

Einen Teil der Arbeiten hat die Limeco bereits vergeben. Die Stadt profitiert von günstigeren Preisen, da sie mit der Limeco zusammenarbeitet. So muss zum Beispiel nur einmal gegraben werden. Die Projektleitung liegt bei der Limeco. Deren Verwaltungsratspräsident, der Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte), trat beim Geschäft in den Ausstand. Der Projektteil, der die Stadt betrifft, ist in der Investitionsplanung 2023 und im Budget 2023 enthalten.