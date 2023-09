Schlieren Kantonsrat besiegelt den Verkauf der Kantonsapotheke Mit 7,5 Millionen Franken für Umstrukturierungen will der Kantonsrat die ans Unispital verkaufte Kantonsapotheke bis 2026 auf Kurs bringen.

Die 2018 am neuen Standort in Schlieren eröffnete Kantonsapotheke Zürich gehört ab 2024 zum Universitätsspital Zürich. Sandra Ardizzone

Die Kantonsapotheke Zürich (KAZ) in Schlieren geht am 1. Januar 2024 in den Besitz des Universitätsspitals Zürich (USZ) über. Der Kantonsrat hat am Montag das im Grundsatz bereits Ende 2022 beschlossene Geschäft nun auch finanziell besiegelt – ohne Gegenstimme, aber mit kritischen Stimmen.

Damit das USZ die KAZ übernehmen kann, stockt der Kanton das Eigenkapital des Spitals um 22 Millionen Franken auf. Zudem bewilligt er 7,5 Millionen für Umstrukturierungen, mit denen die KAZ bis 2026 in die schwarzen Zahlen gelangen soll. Die Eigenkapital-Erhöhung fürs USZ erfolgt für den Kanton saldoneutral, da es sich um rein buchhalterische Verschiebungen handelt, wie Beat Habegger (FDP, Zürich) sagte. Die 7,5 Millionen für Umstrukturierungen seien knapp bemessen, meinte Gabriel Mäder (GLP, Adliswil). Die KAZ leiste zwar einen Beitrag zur guten Gesundheitsversorgung im Kanton Zürich, sei aber überdimensioniert, fügte Selma L’Orange Seigo (Grüne, Zürich) an. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) hielt fest, das USZ sei besser als die Verwaltung geeignet, die KAZ zu führen. (mts)