Schlieren Janine Bron wird neue Stadtschreiberin – sie übernimmt den Posten per 1. März Der Schlieremer Stadtrat hat eine Nachfolgerin für Ingrid Hieronymi gefunden. Er hat ihre Stellvertreterin befördert.

Janine Bron ist seit 1. Juni 2019 die Sekretärin des Gemeindeparlaments und Stellvertreterin der bisherigen Stadtschreiberin Ingrid Hieronymi. zvg

Der Schlieremer Stadtrat ist auf der Suche nach einer neuen Stadtschreiberin fündig geworden. Wie er in einer Mitteilung vom Montag schreibt, folge Janine Bron auf Ingrid Hieronymi, die die Stadt nach gut siebenjähriger Amtstätigkeit per Ende März auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Bron ist seit dem 1. Juni 2019 Sekretärin des Gemeindeparlaments und Stellvertreterin von Hieronymi. Nun wurde sie per 1. März zur neuen Stadtschreiberin befördert. Der Stadtrat freue sich, in Janine Bron eine kompetente und engagierte Nachfolgerin für Ingrid Hieronymi gefunden zu haben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Sie war in anderen Gemeinden bereits als Gemeindeschreiberin tätig

Sie habe während den vergangenen Monaten ausgezeichnete Arbeit als Stellvertreterin der bisherigen Stadtschreiberin geleistet. Vor ihrer Anstellung als Parlamentssekretärin habe Bron zudem bereits in weiteren Gemeinden als Gemeindeschreiberin gearbeitet und bringe mit der Ausbildung «Diploma of Advanced Studies Öffentliches Gemeinwesen» Erfahrung und das notwendige Fachwissen mit.

Die Stelle des Sekretärs beziehungsweise der Sekretärin des Gemeindeparlaments wird öffentlich ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung dieser Stelle bleibt Bron laut Stadtrat für diese Aufgaben zuständig. Sie werde solange interimistisch von externen Fachpersonen unterstützt.